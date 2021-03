Disastro CPL Concordia. Tranciato un cavo Telecom. Lacco Ameno senza telefono e senza internet

Disastro CPL Concordia. Tranciato cavo Telecom durante i lavori di scavo e posa in opera del GAS metano e della fibra a Lacco Ameno. “Off” le linee telefoniche e internet in tutta la zona del centro fino al Municipio di Piazza Santa Restituta tra caos e disagi. Difficoltose le operazioni di ripristino del servizio. Il cavo Telecom per fornire linee telefoniche e internet deve giungere, infatti, da impianti del continente e poi reinserito attraverso una complicata operazione di cantiere. Il meteo avverso e la pioggia non aiutano le operazioni. Attesa in queste ore la fornitura.

La sostituzione del cavo, però, imporrà la chiusura al traffico della ex Statale 270 in entrambi i sensi di marcia per consentire il lavoro di una gru che estrarrà il pesante e lunghissimo cavo danneggiato per poi re installare quello sostitutivo. La rottura è avvenuta in un tratto particolarmente complicato del nodo stradale in zona Capitello dove il cavo era maggiormente in superficie e dove è stato impossibile per l’operaio manovratore dell’escavatore vedere l’impianto.

Importanti le ripercussioni su tutta la viabilità comunale e isolana, oltre che sulle comunicazioni telefoniche. L’auspicio è che tutto possa risolversi entro domani. Sul posto gli uomini a sovrintendere alle delicate operazioni gli uomini della locale polizia municipale diretti dal Comandante Raffaele Monti.

Seguono aggiornamenti…