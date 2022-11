Disastro Casamicciola. Numerose richieste di sacchi per cadaveri

Un uomo di circa 60 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Rizzoli di Ischia. E’ rimastro travolto da una frana in piazza Maio, una delle zone più colpite di Casamicciola. All’ospedale sono arrivate numerose richieste di sacchi per cadaveri dalle squadre dei soccorritori.

Ci sono attualmente 30 famiglie isolate nella zona del Celario, a monte di piazza Maio, la zona del comune di Casamicciola Terme sull’isola d’Ischia che nel 2017 fu quella maggiormente colpita dal terremoto. Lo spiega il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale.

La situazione nella zona di via Celario è particolarmente preoccupante, spiega Pascale, perché in diversi punti il terreno sotto le case è franato e le abitazioni sono considerate a rischio crollo. “Stiamo cercando di aprire un varco pedonale per portare queste persone a piazza Maio e da lì trasportarle verso i comuni di Lacco Ameno e Forio attraverso la strada Borbonica, che in questo momento è quella più pulita e più sicura, per farli alloggiare”, spiega Pascale che intanto ha già messo a disposizione il Palazzetto dello sport adiacente l’ospedale Rizzoli per accogliere le persone in fuga dalle abitazioni a rischio.