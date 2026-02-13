Disastro a Cava dell’Isola, dove la mareggiata in corso sta provocando danni significativi al ristorante affacciato sulla baia. Le onde, spinte dal forte vento, hanno colpito con violenza la struttura, interessando in particolare le aree esterne e parte degli accessi.
La situazione è in evoluzione e si temono ulteriori ripercussioni con il persistere delle condizioni meteo avverse. Sul posto si stanno raccogliendo le prime segnalazioni e una stima più precisa dei danni sarà possibile solo nelle prossime ore.
Seguiranno aggiornamenti.
