venerdì, Febbraio 13, 2026
type here...
ForioIN EVIDENZA

Disastro a Cava dell’Isola

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

Disastro a Cava dell’Isola, dove la mareggiata in corso sta provocando danni significativi al ristorante affacciato sulla baia. Le onde, spinte dal forte vento, hanno colpito con violenza la struttura, interessando in particolare le aree esterne e parte degli accessi.

La situazione è in evoluzione e si temono ulteriori ripercussioni con il persistere delle condizioni meteo avverse. Sul posto si stanno raccogliendo le prime segnalazioni e una stima più precisa dei danni sarà possibile solo nelle prossime ore.

Seguiranno aggiornamenti.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos