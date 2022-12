Disastro 270 e allerte meteo. il vecchio contenzioso e la frana: una combinazione micidiale

Gaetano Di Meglio | La frana del 26 novembre 2022 è molto più grave del Terremoto del 2017. E non solo per il conto atroce delle vite umane che abbiamo pagato, ma per gli effetti che dispiega sul territorio e per lo strascico dei danni che avremo ancora per molto.

Quei famosi 10 minuti di pioggia assassina che vi abbiamo raccontato ieri hanno fatto molto più danni di quello che possiamo immaginare. E, ancora oggi, non abbiamo idea di cosa possa significare in termini di tempo e di anni per arrivare ad una soluzione.

Da giorni, però, stiamo facendo i conti con la chiusura della SS270 e con le sue conseguenze, facilmente immaginabili, che stanno mandato tanti cittadini della parte bassa di Ischia, a rischio per la loro salute, in fibrillazione per un po’ di nebbia o per qualche chilometro in più da percorrere in auto.

Abbiamo letto di chi si lamenta della strada, di chi ha paura dei costoni che non sono mai caduti e di persone che oggi, nel 2022, si preoccupa di percorrere una strada sicura al 90% e vuole, a tutti i costi, percorrerne una a rischio frana certa!

La vicenda della SS270 sta mettendo in subbuglio il mondo della scuola, sta mandando i genitori di molti studenti delle superiori in una crisi di nervi non comprensibile e i presidi che restano a guardare. O quasi.

La nuova normalità dell’isola d’Ischia, dopo 12 morti, prevederà tanti cambiamenti. Strade chiuse, abitazioni a rischio sfollamento, una reazione diversa alle allerte meteo e una considerazione, diversa, dei rischi che corriamo.

In tutto questo nuovo scenario che si sviluppa a partire dal 26 novembre ci sono i contenziosi e tutte le cattive pratiche “consentite” negli anni.

E veniamo alla questione SS270 e alla chiusura della strada. Il costone che tanto preoccupa gli attuali gestori della sicurezza sul territorio è un costone al centro di un contenzioso tra Città Metropolitana e i privati proprietari del parco sovrastante. Senza fare i conti con il passato, nell’inverno del 2020, uno dei proprietari della parte superiore del costone, diffidò la Città Metropolitana a manutenere le reti che contenevano il terriccio. Negli anni precedenti, invece, altri privati hanno instaurato un ulteriore contenzioso con la Città Metropolitana, allora ex Provincia, sia per gli espropri sia per la realizzazione dell’intervento di mitigazione del rischio. Le reti, dicono da Napoli, furono installate per evitare che le pietre cadessero sulla Casa Cantoniera.

Un contenzioso che va avanti da anni e che, diciamocelo, non finirà oggi ma che, allo stesso tempo, prevede un intervento rapido ed efficace.

Questa mattina è previsto un call tra Città Metropolitana, Genio Civile, Comune e gli enti interessati per comprendere quale sia la vera entità del problema. Più di un tecnico chi ha spiegato che la vera difficoltà di questo intervento di mitigazione e riduzione del rischio è la natura dell’intervento stesso. I tecnici, infatti, non hanno ancora individuato quale possa essere la strada da percorrere. Stando ai sopralluoghi è emerso che le reti non possono più essere installate perché non c’è lo spazio per ancorarle in sicurezza e altri modelli di intervento sono ancora da definire.

Nel frattempo, ad ogni allerta meteo la Calcaterra è costretta a chiuderla. Restare fermi ai sopralluoghi del 2 e del 6 dicembre, però, sembra una follia