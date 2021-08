Disagio Pilastri. Intervento rapido per evitare la chiusura

Mattina difficile per la circolazione “interna” tra Ischia e Barano. Per una causa non ancora identificata (qualche residente parla di un urto con un mezzo commerciale) alcune delle pietre dell’arco dove avviene la circolazione stradale, ha destato preoccupazione tanto da chiedere l’intervento dei pompieri.

Dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, dell’ufficio tecnico del comune di Ischia con gli ingegneri Grasso e De Angelis, l’ufficio manutenzione ha avviato – rapidamente – un intervento di messa in sicurezza della zona.

Nel frattempo, dal lato di Barano, il comando vigili con il comandante Di Meglio ha provveduto a bloccare l’accesso che arriva da Via Tresta per limitare l’afflusso di auto verso Ischia.

Gli operai di Ischia Servizi, nel frattempo, hanno installato una rete para massi per avvolgere i tiranti in ferro che danno sostegno all’intero arco. In pratica, senza voler aggiungere altro a questa indecorosa storia, dopo 5 anni abbiamo messo una rete verde…

E i “Pilastri” restano nel loro degrado tra Ischia e Barano…