Disagi post-sisma. Il “nuovo” CAS sotto attacco tra nuove regole e vecchie ingiustizie

A distanza di quasi otto anni dal devastante sisma che il 21 agosto 2017 colpì l’isola d’Ischia, provocando vittime, distruzioni e uno stravolgimento radicale della vita di centinaia di famiglie, la situazione della popolazione terremotata resta ancora dolorosamente in bilico. Non si tratta soltanto di case da ricostruire o di cantieri aperti, ma di una lotta quotidiana, fatta di pratiche burocratiche, normative rigide e, troppo spesso, interpretazioni sfavorevoli ai cittadini.

In questi giorni, il Comitato di Casamicciola Terme per la Salvaguardia e Tutela della Salute e dell’Ambiente e l’Associazione Protagonisti per l’Isola d’Ischia, rappresentati dall’Avv. Agostino Iacono e dall’Ing. Vitale Pitone, hanno inviato una nota dettagliata al Commissario per la Ricostruzione, On. Avv. Giovanni Legnini, e al Sindaco di Casamicciola Terme, On. Giuseppe Ferrandino. Oggetto della missiva: gravi criticità nella gestione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), ancora oggi fondamentale per molte famiglie senza casa.

Tra i punti maggiormente contestati figura l’introduzione, nell’Ordinanza n. 29 del 14 febbraio 2025, di un requisito nuovo e assai penalizzante: per mantenere il diritto al CAS, i cittadini devono dichiarare di non avere disponibilità, neanche a titolo gratuito, di un alloggio idoneo sull’isola. Una clausola che, sottolineano i rappresentanti dei terremotati, non esiste per i terremotati del Centro Italia e che introduce una disparità di trattamento inaccettabile. “Chiediamo – spiegano – la rettifica immediata di questo requisito, che rischia di lasciare senza aiuti molte famiglie già provate da anni di sofferenze e disagi”, ribadiscono Iacono e Pitone.

Altra questione incandescente riguarda il comportamento dell’UTA (Ufficio Tecnico Amministrativo), che sta procedendo alla sospensione dei contributi CAS e alla richiesta di restituzione delle somme percepite in passato, basandosi su meri cambi di residenza. Una prassi che, secondo i Comitati, viola l’interpretazione corretta della normativa nazionale, che lega la cessazione del CAS esclusivamente al rientro nella casa danneggiata o all’ottenimento di una sistemazione stabile. Non si può, secondo i rappresentanti dei cittadini, interpretare il cambio di residenza, spesso obbligato da esigenze di sopravvivenza, come una volontà di abbandono del diritto al CAS.

Un’altra problematica evidenziata riguarda il caso, sempre più frequente, di figli che, a seguito della morte dei genitori, ereditano gli immobili danneggiati. Il Comitato chiede che anche questi nuovi proprietari, purché residenti o dimoranti nella casa al momento del sisma, possano continuare a beneficiare del CAS. Non farlo significherebbe penalizzare ulteriormente chi già ha subito una doppia perdita: della casa e di un familiare.

“Con la suddetta ordinanza – si legge – sono state sospese le domande cas nei confronti di coloro che risultavano o risultano inadempienti rispetto ai termini stabiliti per la presentazione della domanda di contributo, come previsto dall’articolo 8, comma 2, lett. i) – a) dell’ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024. I cittadini terremotati che si sono visti la riattivazione del cas a seguito della domanda di contributo nei modi e forme di legge, rilevano e contestano che stanno beneficiando del cas a partire dalla riattivazione e non dalla sospensione”.

Concludendo il documento, i rappresentanti dei terremotati sollecitano un riscontro celere e un confronto costruttivo, ricordando che il termine del 31 maggio 2025 per presentare i nuovi modelli CAS si avvicina rapidamente. Il rischio, altrimenti, è quello di vedere esplodere nuovi contenziosi legali, con ulteriore danno per una comunità che, dopo anni, attende ancora di essere pienamente ricostruita non solo materialmente, ma anche nei suoi diritti più fondamentali.