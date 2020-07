Disagi da maxy Tir: il grande guaio chiamato Parcheggio della Siena

Gianni Vuoso | Sono giorni che, in piena mattinata (non certo alle 5 quando il paese è ancora fermo), un tir destinato alla Siena carico di traverse per gettare il secondo piano del parcheggio (dove si lavora ancora per realizzare l’opera storica del secolo), crea seri e noiosi disagi al traffico, a partire dal parcheggio Guerra.

Non un solo vigile è stato incaricato di accompagnare la bestia, lunga decine di metri e notevolmente ingombrante. Eppure, sembra che il Comando Vigili sia stato avvertito o forse tutte le unità erano impegnate a salvaguardare gli interessi degli armatori, alle biglietterie dei traghetti?

Le foto mostrano l’ingombrante bestia che ha raggiunto finalmente il parcheggio della Siena, a pieno carico. Ma – qualcuno ha chiesto – è tutto lecito?

Non cerchiamo il pelo nell’uovo e comprendiamo la necessità di rifornire il parcheggio con il materiale necessario. Ma qualcuno ci può spiegare perché è vietato il transito del camion adibito al rifornimento della carne alla macelleria Cigliano, al Seminario, che di sole 5 tonnellate superava il limite massimo di 25 tonnellate, ammesse per accedere in zona?

E’ la legge che lo prescrive? Benissimo. Ma allora ancora, una volta e sempre, solo i fessi devono rispettare la legge. In altre situazioni, esistono le deroghe e si chiudono gli occhi.

p.s. Evitiamo di commentare lo spettacolo indegno offerto dagli operai. Nessuno, infatti, ha il diritto di trasformare l’ingresso del borgo di Ischia Ponte in un luogo di urla assurde e linguaggio “particolare” …