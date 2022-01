Disagi all’Hub vaccinale: il grido dei Sindaci contro D’Amore

Ugo De Rosa | Le lunghe code, i numeri già esauriti ore prima dell’effettiva apertura dell’hub vaccinale di Ischia, i disagi vissuti da anziani e giovanissimi, oltre che dai lavoratori sono immagini che, purtroppo, ognuno di noi ha ben chiare nella mente e che si ripetono, giorno dopo giorno, all’esterno dell’hub vaccinale di Fondobosso, ad Ischia. Come abbiamo dettagliatamente riportato nelle scorse edizioni del nostro giornale quotidiano, infatti, ciò che deve affrontare un cittadino isolano per poter accedere all’hub vaccinale e farsi somministrare una dose di vaccino è a dir poco drammatico. Una situazione non più sopportabile, soprattutto con l’alto aumento dei contagi e la “corsa al vaccino” che si sta verificando anche sulla nostra isola.

Ad accendere – ulteriormente – i riflettori sulla vicenda è una nota ufficiale che i sindaci dell’isola di Ischia hanno inoltrato al Direttore Generale Asl Na2 Nord D’Amore e al Direttore Sanitario del Distretto 36, dott.ssa Rossetti.

Nel documento vengono illustrate alcune delle problematiche e delle criticità registrate presso l’hub vaccinale ischitano e i vertici sanitari vengono invitati a disporre, ad horas, il potenziamento del personale medico ed infermieristico.

Una nota dai toni chiari e netti, che mette nero su bianco quello che abbiamo da giorni riportato con le vive testimonianze dell’utenza che, infreddolita e stanca, ha trascorso ore ed ore all’esterno dell’hub quando ha avuto la fortuna di potersi munire di apposito numero.

Infine, oltre alle criticità, i sindaci illustrano come si potrebbe risolvere tutto ciò con un potenziamento della campagna vaccinale attraverso l’implementazione del personale medico ed infermieristico, rimarcando anche che il comune di Forio, nel novembre 2021, aveva già comunicato a chi di competenza la propria disponibilità alla riapertura di un hub vaccinale sul territorio comunale.

Richiesta chiare e nette che, si spera, vengano recepite dalla Direzione ASL nel più breve tempo possibile.

LA LETTERA

“Oggetto: Gravi criticità e carenze organizzative presso l’Hub vaccinale istituito presso il Palazzo dello Sport Federica Taglialatela messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Ischia. Carenza di personale. Disagi degli utenti fragili. Richiesta urgente potenziamento organico sanitario e infermieristico e superamento criticità organizzative. Disponibilità del Comune di Forio, già comunicata in data 26/11/2021, per riapertura hub vaccinale.

In relazione all’oggetto, per dovere di ufficio, quali rappresentati delle rispettive comunità locali, si è – con rammarico – costretti a segnalare la situazione di grave criticità che si sta registrando da alcuni giorni presso l’unico Hub vaccinale allo stato operante sull’isola di Ischia, ubicato presso il Palazzetto dello Sport di proprietà comunale intitolato a “Federica Tagliatela” in Ischia alla via Fondo Bosso.

I disagi segnalati ai Sindaci dagli utenti – sovente pazienti in condizioni di criticità perché anziani o fragili, ma anche da cittadini in fila per l’inoculazione della terza dose – sono arrivati ad un punto di non ritorno. Fin dalle 04.00 del mattino lunghe code di cittadini infreddoliti attendono a piedi all’agghiaccio o all’interno delle proprie autovetture, la distribuzione dei biglietti numerati per accedere alla vaccinazione sicché, talvolta alle ore 8.00 i biglietti con la numerazione risultano già esauriti per l’intera giornata, con gravissimo disagio per gli utenti e rallentamento delle operazioni vaccinali, proprio mentre una recrudescenza dell’epidemia richiederebbe un potenziamento della campagna vaccinale.

Senza tacere della gravissima situazione in cui versano i pazienti non deambulanti e intrasportabili che attendono da settimane la vaccinazione domiciliare spesso senza riuscire a contattare nemmeno telefonicamente gli operatori ASL e dunque senza poter programmare -nemmeno a lungo termine- l’effettuazione del richiamo vaccinale con una data certa.

Pur consapevoli della straordinarietà della situazione determinatasi a seguito del dilagare dei contagi in tutto il Paese, e delle difficoltà operative delle AA.SS.LL gli scriventi sono costretti a rappresentare che tali criticità non possono più essere tollerate e invitano i vertici sanitari a disporre ad horas il potenziamento del personale medico ed infermieristico, impegnato nella campagna vaccinale, nel contempo assicurando da parte dei rispettivi Comuni la più ampia collaborazione delle Polizie Municipali e della Protezione civile Comunale.

Inoltre, già nel mese di novembre 2021 il comune di Forio ha comunicato la sua piena disponibilità alla riapertura di un Hub vaccinale sul proprio territorio comunale, cosa che permetterebbe di velocizzare i tempi di somministrazione del vaccino e di alleviare i disagi vissuti dalla popolazione.

Con i ritmi attuali, e cioè con solo 4 postazioni attive, due medici, pochissimi infermieri e solamente 500 vaccini somministrati al giorno, saranno necessari ben oltre 100 giorni di campagna vaccinale, vale a dire circa 4 mesi di lavoro, un lasso di tempo troppo lungo per cercare di arginare il costante aumento del tasso di positività che registra anche l’isola di Ischia, correndo il serio rischio di congestionare il già problematico Presidio Ospedaliero “A. Rizzoli”. In attesa di urgente riscontro l’occasione è gradita per porgere cordialità.”