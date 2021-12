Disagi all’hub vaccianale di Ischia, Enzo Ferrandino “striglia” Antonio D’Amore

Gaetano Di Meglio | Da mesi abbiamo raccontato tutti i disagi e la cattiva logistica assicurata dall’ASL Napoli 2Nord alla campagna vaccinale sull’isola d’Ischia. Un continuo, in costante aumento, di cattive scelte, di soluzioni poco praticabili e di una costante presenza di disservizi per i cittadini.

Finalmente, nelle scorse ore, arriva una prima reazione istituzionale. E’ il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, che ha inviato una nota di protesta sia al Direttore Generale della Asl Na 2 Nord, Dott. Antonio D’Amore sia al Direttore Sanitario Distretto 36 della Asl N 2 Nord, la Dott.ssa Maria Rossetti.

Oltre ad una minuziosa cronaca, Ferrandino ricorda all’Asl che abbiamo due unità in attesa di aiutare la vaccinazione ma che l’ASL non ha intenzione di reclutare nonostante le indicazioni diffuse dal governatore De Luca.

«In relazione all’oggetto, quale Sindaco del Comune di Ischia e rappresentante della comunità locale – si legge – che ha assicurato fin dalla prima campagna vaccinale contro la Sars Cov 2 la disponibilità della struttura di proprietà comunale denominata “Palazzetto dello Sport Federica Taglialatela” in Ischia alla Via Fondo Bosso, quale sede dell’hub vaccinale, a seguito di segnalate criticità circa i tempi di attesa ed i conseguenti possibili assembramenti di cittadini anche anziani o con fragilità pregresse, si chiede alle Autorità sanitarie in indirizzo, di potenziare con la massima cortese urgenza le unità di personale medico ed infermieristico impiegate presso l’hub vaccinale così da assicurare la più fluida esecuzione della campagna in corso di svolgimento per l’effettuazione delle terze dosi.

La richiesta peraltro appare coerente con le indicazioni regionali atteso il Presidente della Giunta Regionale della Campania On.le Vincenzo De Luca con comunicato n. 170 del 29.11.2021 ha informato di aver dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di procedere ad emanare apposita circolare che preveda la proroga di tutti i contratti a tempo determinato nonché dei rapporti di collaborazione stipulati dalle Aziende Sanitarie della Regione Campania per fronteggiare l’emergenza COVID 19 fino al 31.12.2022; Tale proroga che dovrebbe riguardare circa 6000 unità di personale medico, infermieristico, operatori socio-sanitari, nonché il personale reclutato mediante contratti di collaborazione non rientrante nel fabbisogno ordinario, è finalizzata a fronteggiare l’emergenza da COVID 19 fino alla data della sua conclusione. Peraltro lo svolgimento del servizio per l’emergenza determinato dal COVID 19 sull’isola di Ischia, cui erano state indirizzate due unità di personale infermieristico fino al 30 Settembre 2021, sembra presentare, allo stato, carenza di personale infermieristico infungibile in fase emergenziale per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-COVID;

Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. per il superamento delle criticità evidenziate l’occasione è gradita per porgere le più vive cordialità.»