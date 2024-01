Dirigenti, proroga fino 31 gennaio. Poi la rotazione. Disastro-Del Deo: Stani “appara” i guai per il comune

Ugo De Rosa | Che Stani Verde abbia voglia di cambiare le carte in tavola al Comune di Forio è, ormai, noto a tutti. Dopo il doppio cambio estivo che ha visto sotto i riflettori sia l’Ing. De Girolamo (fuori dal Purgatorio) e il dott. Enzo Rando (finito in purgatorio), il sindaco di Forio e Nicola Monti, assessore al personale, hanno in pentola una nuova rivoluzione. Un rimescolamento delle carte negli uffici che, sembra scontato, produrrà felicità e delusioni.

Nel frattempo, tuttavia, fino al 31 gennaio 2014 il sindaco ha prorogato lo stato di cose nella pianta organica foriana per quanto riguarda gli “gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ)”

Ancora per un mese avremo: Luca De Girolamo al Settore 1; Francesco Schiano di Coscia Settore 2 ad interim; Vincenzo Rando – Titolare Settore 3; Ciro Raia Settore 4; Lamonica Giampiero Settore 5; Giovangiuseppe Iacono Settore 6; Nicola Regine Settore 7°; Marco Raia Settore 8°; Filomena Schioppa Settore 9 e Francesco Schiano Di Coscia Settore 10.

Ma veniamo al titolo. Perché Stani Verde ha la necessità di ruotare i dirigenti? Perché il sindaco, eletto da pochi mesi, ha messo mano ad una questione così delicata? Ci sono due motivi seri.

Il primo è prettamente politico. Avere dirigenti che seguono la linea politica dell’amministrazione e che non siano degli ostacoli è, sicuramente, un obiettivo di ogni amministrazione. Avere una squadra che rema nella direzione della politica e non, invece, “vogatori” che vanno contro è una necessità. In questi mesi, giusto per la cronaca, si sono verificati diversi motivi di sconto ed è superfluo ricordare, ad esempio, alcune gesta di Marco Raia. Ma c’è una motivazione molto più grave ed è collegata al disastro amministrativo realizzato da Francesco Del Deo e che è finito sia sotto gli occhi della Corte dei Conti sia negli atti ministeriali dopo la famosa “Verifica amministrativo-contabile della Ragioneria Generale dello Stato” dello scorso anno.

Di questo aspetto ne parleremo con dovizia di particolari nei prossimi giorni; tuttavia, al lettore è utile sapere alcuni dei punti che l’amministrazione Del Deo ha fallito e che quella di Verde, invece, deve correggere e adottare.

Per la Ragioneria dello Stato, infatti, il comune di Forio presenta diversi profili di criticità e irregolarità amministrative e contabili come: il mancato rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa; l’omessa rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio di corruzione, inadeguata motivazione di tale mancanza nei PTPC e omessa adozione di misure alternative; attribuzione degli incarichi di responsabile di settore/posizione organizzativa in via diretta e in assenza di motivazione e criteri predeterminati e per periodi inferiori all’anno; irregolarità varie concernenti l’attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche: a) assenza di trasparenza nelle liquidazioni; b) omessa dimostrazione della costituzione del gruppo di lavoro; c) frazionamento della liquidazione dell’incentivo a titolo di acconto e saldo; omessa trasmissione all’Anagrafe delle prestazioni degli incarichi autorizzati ai propri dipendenti e degli incarichi conferiti al personale in quiescenza.

Questi sono alcuni dei diversi profili di criticità ed irregolarità riscontrate dalla Ragioneria all’agire dell’amministrazione Del Deo e ai quali Verde dovrà dare compiute risposte.