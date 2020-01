DIREZ TRIONFA NEL PARALLELO DI SESTRIERE, TERZA BASSINO

SESTRIERE (ITALPRESS) – Clara Direz trionfa nello slalom gigante parallelo di Sestriere, tappa della Coppa del Mondo 2019/2020 femminile di sci alpino. La francese si prende il primo successo in carriera, imponendosi in finale sull’austriaca Elisa Moerzinger (+0″22). Ultimo gradino del podio per Marta Bassino, capace di battere nella finale per il terzo posto Federica Brignone (+0″25). Laura Pirovano dopo l’eliminazione ai danni di Alice Robinson, sbatte su Brignone agli ottavi, mentre Sofia Goggia chiude al quinto posto in seguito al ko con Moerzinger ai quarti. Niente da fare per Mikaela Shiffrin che esce per mano di Direz agli ottavi di finale. Si ferma un turno prima invece Petra Vlhova, out con Aline Danioth ai sedicesimi. Proprio Danioth soccorsa e portata via in barella per un infortunio al ginocchio.

