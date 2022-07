Diportista 57 enne muore poco dopo l’arrivo in porto a Casamicciola Terme

Un malore improvviso non gli ha dato scampo. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato vittima di un arresto cardio circolatorio mentre si trovava a bordo della sua imbarcazione. L’ospite era in attesa di recarsi a cena con i suoi familiari presso un vicino ristorante, quando ha accusato i primi sintomi. Tempestivi quanto vani i soccorsi. I sanitari del 118 intervenuti, il dottor Cigliano, hanno provato a rianimarlo per lungo tempo. Per il turista, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri del servizio radiomobile. Constatatone il decesso, la salma è stata restituita ai familiari.