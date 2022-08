“Diportismo residenziale” per residenti, Lacco Ameno ne assegna 18. 2 esclusi

Ida Trofa | Tra una figuraccia e un imbroglio proprio sul Porto di Lacco Ameno è stata finalizzata la assegnazione e l’utilizzo dei restanti 18 posti per le barche dei residenti storici del comune. Una procedura inserita tra le priorità dell’agenda di governo. L’assegnazione con determina di approvazione verbali e assegnazione posti barca a firma del solito Arch.Enzo D’Andrea quale responsabile del III settore LL.PP. Come ricorderanno i nostri lettori, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 29 giugno 2021, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento dell’Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di Lacco Ameno, adottato con delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 del 3.8.2020”” veniva, tra l’altro, deliberato: “-di approvare il Regolamento Comunale dell’Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di Lacco Ameno composto da ben sessantuno articoli.

Tra le questioni poste c’è l’Assegnazione ed utilizzo dei posti per le barche dei residenti storici del Comune di Lacco Ameno, Approvazione dello schema di domanda, della scrittura privata e del relativo avviso pubblico.

Un iter finalizzato attraverso una procedura pubblica che ha visto una prima assegnazione e poi l’avvio di un’ulteriore procedura pubblica per procedere all’assegnazione e l’utilizzo dei suddetti 18 posti suddivisi in 12 posti barca a motore e 6 posti barca a remi per le barche dei residenti storici del Comune di Lacco Ameno di cui in premessa.

In tal senso al protocollo generale dell’Ente sono pervenute giusto 18 istanze di partecipazione e a seguito della verifica delle suddette istanze. Istanze che in una seduta riservata agli inizi di questo agosto ha visto l’ammissione delle diciotto istanze, mentre due istanze, non si è ben compreso in che maniera, sono state escluse, scrivono gli inquilini del palazzo “per le motivazioni espresse nel menzionato verbale” di gara, allegato alla presente. In ciò assegnando così i posti barca: Borriello Michele, Patalano Michele, Monti Michele, Castaldi Giovanni, Calise Pietro, Calise Liborio, Fiorentino Fiorenzo, Lacerra Ciro, Mennella Luigi, Arcamone Giovan Giuseppe, Masturzo Antonietta, Monti Ciro, D’Orio Mario, De Siano Claudia, Ciampi Margherita, Capuano Silvestro, Schiano Anna, Piro Maria.

L’assegnazione definitiva avverrà con stipula della scrittura privata, previo pagamento di una tariffa, come da “Regolamento dell’Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di Lacco Ameno”.