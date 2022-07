Dipendenti: super premio di 191.014,83 € da perfomance al Comune di Ischia

Ugo De Rosa | E’ veramente cospicua la somma dei premi di performance incassati dai dipendenti comunali di Ischia. Chi più e chi meno, ovviamente, a seconda dei livelli, delle responsabilità e anche con risorse maggiori attribuite agli uffici più “affollati”. Sta di fatto che per l’anno 2020 il Comune sborsa ora la bellezza di 191.014,83 euro.

E’ quanto si evince infatti dal prospetto approvato dal responsabile dell’ufficio competente in ordine appunto alla attribuzione delle risorse per la performance individuale e organizzativa per l’anno 2020. Assegnando poi le relative somme. Si legge infatti nell’atto approvato: «Dopo che ciascun responsabile ha concluso il processo di valutazione del personale assegnato, rilevato che le risorse disponibili destinate alla remunerazione della perfomance individuale ed organizzativa sono pari ad euro 191.014,83, si è provveduto a ripartirle tra le aree e staff…».

Per le risorse umane in regime di maternità, invece, «si è provveduto alla attribuzione di un importo base, già liquidato in sede di acconto».

E vediamo allora la ripartizione per le singole Aree di questi 191mila e passa euro. Area Amministrativa (Servizi 1, 2, 3 e 4) Staff Sindaco Staff Segreteria: 40.989,01 euro; Area Economico Finanziaria (Servizi 10, 11, 12, 13 e 19): 21.275,25 euro; Area Tecnica (Servizi 5, 6, 7, 8, 9, 14 e 21): 16.421,61 euro; Polizia Locale (Servizi 15, 16, 17, 18 e 20): 97.226,84 euro.

I vigili urbani sono più numerosi, è evidente, anche se in strada non ne vediamo poi tanti. Saranno tutti impegnati negli uffici…

In tutto, dal prospetto, sono state valutate positivamente 80 unità. Mentre il valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente è calcolato in 746,31 euro.

C’è poi il fondo destinato alla maggiorazione pro capite dei premi, che ammonta a 15.102,12 euro.

Non spiccioli, come si vede, ma bei soldini in più per tutti. Anzi, proprio una bella “zuppa”.