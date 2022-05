Dipendenti, l’ultima infornata di chef Enzo. Assunzioni e promozioni in vista delle imminenti elezioni

Le elezioni sono ormai vicine ed Enzo Ferrandino prepara il terreno per la riconferma (ove mai fosse in dubbio, considerato lo scenario politico…). E tra le strategie di maggior effetto non poteva mancare la consueta infornata di assunzioni o “promozioni” al Comune. Coloro che ne beneficeranno, presume il sindaco, diventeranno automaticamente suoi fedeli elettori insieme alle loro famiglie. E così via a nuove assunzioni, alle promozioni da una categoria a quella superiore e per ben 14 dipendenti dal contatto part-time a quello full-time.

L’ultima delibera di Giunta ha infatti approvato «di aggiornare per il triennio 2022/2024 la programmazione del fabbisogno del personale tenuto conto delle procedure in fase di completamento: di concludere le procedure selettive, al fine di valorizzare le professionalità interne, tra le aree dalla categoria C alla categoria D, riservate al personale di ruolo nella misura di due unità da destinare all’area economico finanziaria ed all’area polizia locale; di prevedere nell’ambito di un più funzionale riassetto organizzativo degli uffici e dell’assegnazione dei dipendenti ai servizi dell’ente, il passaggio a tempo pieno delle risorse umane a tempo indeterminato attualmente in regime di part time orizzontale in servizio presso l’Ente, pari a complessivi 14 dipendenti, entro il corrente anno 2022».

Ma siamo solo all’inizio. L’Amministrazione ha rilevato una carenza di vigili urbani e vi ha posto rimedio. Ma se poi quelli assunti finiscono negli uffici e non in strada, a cosa servono? La delibera recita infatti «di prevedere nell’anno 2022, al fine di mitigare la riduzione di organico del corpo di polizia locale per quiescenza, procedura assunzionale a tempo indeterminato e pieno mediante avviso pubblico di mobilità volontaria di n. 1 unità, categoria giuridica C, istruttore di vigilanza polizia locale; di prevedere nel rispetto della dotazione organica nell’allegata rappresentazione grafica sub A), la programmazione di utilizzo di personale a contratto a tempo determinato». Ovvero per le posizioni di responsabile apicale nel numero massimo di tre unità «e a tempo pieno e tempo parziale categoria giuridica D (massimo n. 4 unità), nel rispetto dei limiti di spesa (spesa anno 2009) per lavoro flessibile».

Enzo non si è dimenticato neanche dell’Ambito N13, che dovrà attivare «tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione finanziate con fondi di terzi e per un valore massimo previsionale di euro 50.000,00 a carico dell’Ente». Il tutto sempre nei limiti di spesa, bontà sua.

La stessa delibera approva la revisione degli assetti organizzativi. La strategia elettorale del primo cittadino comprende anche di completare «in via propedeutica la procedura di mobilità interna per l’ottimale allocazione delle risorse umane disponibili».

Per far posto ai nuovi assunti e restare appunto nei limiti della spesa consentita, bisogna pensionare i vecchi dipendenti. E così la Giunta ha deliberato «al fine di favorire il ricambio ed il ringiovanimento del personale in coerenza ed esecuzione delle politiche introdotte nel corrente periodo dalla disposizioni in materia pensionistica, di disporre l’utilizzo, oltre che nel caso obbligatorio per raggiunti limiti di età, dell’istituto giuridico della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in modo generalizzato ed uniforme nei riguardi del personale dipendente: i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, sono collocati a riposo d’ufficio, con preavviso di almeno mesi sei, al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento». Una sorta di “rottamazione”.

Come sempre in questi casi, l’Amministrazione si riserva «di modificare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativameme al triennio in considerazione».

Ovviamente «gli stanziamenti di spesa per l’organico in servizio e per le previste assunzioni trovano copertura finanziaria nel macroaggregato denominato personale delle diverse missioni e programmi del bilancio di previsione 2022/2024».

La delibera è immediatamente eseguibile «in considerazione dell’urgenza che riveste il presente provvedimento». Il tempo stringe, visto che le elezioni si terranno il prossimo 12 giugno, ovvero tra poco più di un mese…