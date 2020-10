Dipendente comunale positivo. Chiuso il comune di Barano

Poche ore fa abbiamo avuto la notizia della positività al Covid19 di un nostro dipendente, che attualmente è in isolamento domiciliare ed a cui vanno gli auguri per una rapida guarigione.

In via precauzionale, in attesa delle indagini del caso sui suoi contatti stretti, si è deciso di chiudere gli uffici comunali. I dipendenti lavoreranno in smart-working, sicché sarà comunque garantita la continuità delle prestazioni essenziali, avvalendosi della posta elettronica e degli altri strumenti di contatto

Reitero l’appello ad usare sempre la mascherina, osservare il distanziamento sociale ed igienizzare con frequenza le mani.