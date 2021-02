Dipalizzazione demaniale. Supporto al RUP a Lacco Ameno? L’avvocato di Di Palo

- Advertisement -

Gaetano Di Meglio | Come vi abbiamo raccontato ieri con la puntuale cronaca di Ida Trofa, Lacco Ameno ha preso di “petto” la questione demanio e ha nominato l’avvocato Antonio Ausiello, quale supporto al RUP per il III Settore – Ufficio Demanio.

Una nomina della durata di anno che serve al dirigente Dellegrottaglie nella gestione della materia demaniale.

Prima di entrare nel dettaglio, però, è necessario fare una piccola riflessione e qualche paragone.

Forio, in particolare, resta sospeso nell’agire sul demanio. Si sono accesi i riflettori delle istituzioni, la guerra tra concessionari è scoppiata senza colpo ferire e tutto il settore vive un momento “sospeso”. L’altro grande aspetto del “demanio” è la questione porto. Del Deo ha richiamato il buon Nicola Monti e il 45bis per Marina del Raggio Verde resta ancora una grande incognita.

Incognita almeno come la sub concessione che riguarda Ischia Risorsa Mare ad Ischia anche se i margini operativi sono diversi. A Ischia parliamo di una società pubblica al 100%, a Forio, come tutti sanno, di una società mista. Da una parte il comune, dall’altra Donato Di Palo e gli altri partner commerciali.

Differenza di non poco conto.

A Casamicciola, dove anche è stato identificato un supporto legale per il settore Demanio nella figura dell’Avv. Giovanni Schettino c’è da districare una matassa un po’ più complessa. Le indagini e i sequestri degli scorsi anni, la concessioni dei tavolati e il complesso sistema demaniale da gestire (proprio per il passato), volendo, giustifica anche la nomina. Certo, se non affidi tutto a Baldino e inizi a scegliere meglio i dirigenti, forse, si può arrivare anche ad un nuovo punto operativo.

Ma piombamoci a Lacco Amen perché la nomina dell’avvocato Antonio Ausiello, la cui professionalità, serietà e competenza non è messa in discussione, ha un sapore politico-elettorale tutto da evidenziare.

Il “side A” di questo 45giri lo scrive Alessandro Dellegrottaglie: «al fine del corretto e puntuale riscontro ad ogni istanza, procedere all’affidamento dell’incarico di supporto al RUP per il III Settore – Ufficio Demanio, ad un professionista con comprovata esperienza in merito, che possa quindi svolgere un’attività di supporto e consulenza generale per tutte le istanze, procedimenti e atti che si ritenga volergli sottoporre. L’attività di supporto al RUP consisterà nella nell’istruttoria delle singole pratiche assegnate, della consulenza generale e di supporto tecnico e giuridico al III Settore – Ufficio Demanio sugli atti già prodotti e/o da adottare, con espressione di pareri scritti in merito alle questioni che l’Ufficio Demanio riterrà di sottoporre all’attenzione del professionista incaricato”.

Qualcuno, a questo punto, si pone la domanda: quante pratiche dovrà gestire questo ufficio? In verità ne resta una sola. Ed è quella che riguarda la gestione del porto di Lacco Ameno.

La storia del demanio di Lacco Ameno, il comune che ad oggi è privo di arenili liberi e quelli esistenti sono già tutti in concessione, è arrivata ad un punto morto già nel 2019 quando la maggior parte delle autorizzazioni sono state concesse e prorogate.

Quella che ha acceso i riflettori sul “demanio bollente”, quella del Negombo, è legata allo stesso criterio di sistemare gli amici. La proroga/modifica, infatti, era utile più alla “difesa” degli abusi che non alla concessione vera e propria. Ma anche questo in caso, così come per le altre concessioni (quella delle figlia di Ciro Calise, quelle degli amici di Giacomino e così via), c’è poco da dire e da autorizzare. Al massimo c’è da difendersi dai possibili ricorsi al TAR o da possibili cambiamenti o interpretazioni delle regole europee.

E allora se è tutto così semplice, perché, a Lacco Ameno arriva l’avvocato Ausiello?

Giriamo il 45giri e vediamo il lato “bis”.

C’è una sola, grande, pratica da dover completare: la gestione del porto turistico. Al netto delle questioni tra amministrazione e Perrella, il famoso project financing che è costato un processo penale per tutti quelli che lo avevano “progettato” è in via di scadenza. Tra qualche mese, infatti, arriva la sua naturale scadenza. Le liti legali e il contenzioso fatto nascere di recente, poi, mette una seria ipoteca su possibile rinnovo. E qui vediamo alla sostanza. Mentre la puntina gira su questo 45 giri è impossibile non riconoscere nell’Avvocato Antonio Ausiello, la cui professionalità, competenza e serietà non mai messa in discussione, una certa vicinanza, diremmo, politica.

E’ un caso che il comune di Lacco Ameno abbia nominato supporto al RUP per il demanio l’avvocato storico del gruppo Di Palo? E’ una fortuita coincidenza che il mastino di Di Donato, quello che ha fatto spillare 53mila euro al comune di Ischia per lo “scherzetto” di Piazza degli Eroi?

Siamo sicuri che è solo una fortuita coincidenza che il side Bis di questo 45giri parli di un professionista, esperto nel suo campo, che deve consigliare gli uffici e produrre atti al fine di scrivere un nuovo affidamento e che questo professionista sia legato professionalmente, in maniera massiccia, agli interessi dell’azienda che, da tutti, viene vista come il nuovo soggetto affidatario della concessione?

Dopo il project financing, il nuovo governo Pascale non ha mai fatto mistero di voler replicare la buona pratica amministrativa portata avanti dal comune di Serrara Fontana per il porto di Sant’Angelo dove la gestione e la direzione comunale viene affiancata da un soggetto esterno.

Qualcuno dirà, a Sant’Angelo c’è Di Palo? Vero, ma Rosanna Mattera non si è mai fatta assistere dall’avvocato di Donato Di Palo.

La puntina sul 45giri è arrivata quasi alla fine della sua corsa e ha suonata la solita canzone. Pensavamo che la traccia “libertà, libertà” avesse un vero significato per Lacco Ameno. Per fortuna siamo vaccinati contro i facili entusiasmi. Lo abbiamo scritto e riscritto: a Lacco Ameno è solo “merda”. Il “sangue” della buona politica è molto malato. Non c’è possibile di recuperarlo.

Chi gridava “libertà, libertà”, oggi lo sa con la consapevolezza che una sola libertà è stata garantita: quella di forianizzare il comune, dipalizzare il demanio e consentire a novellini e repressi politici di mostrarci solo il loro complesso di inferiorità verso i predecessori e di essere solo epigoni. Di una brutta forgia, tra l’altro.