Dionigi si candida ai fondi “Scuola Viva in Cantiere”. Progetti di edilizia scolastica finanziati dalla Regione

Dionigi Gaudioso si candida al finanziamento regionale per interventi di edilizia scolastica nell’ambito del parco progetti denominato “Scuola Viva in Cantiere”, nel caso specifico per la demolizione e ricostruzione del plesso di Barano capoluogo.

Come riporta la delibera di Giunta che dà il via alla candidatura, l’obiettivo «è la messa a norma degli edifici scolastici esistenti sul territorio regionale, mediante l’attuazione di interventi integrati riguardanti le componenti edilizie, strutturali ed impiantistiche, finalizzati all’incremento della performance degli edifici e all’ottenimento della loro agibilità».

Una iniziativa già varata negli anni scorsi, ma a partire dal 2025, la “Fase II” consiste in una finestra ad attivazione periodica mediante avviso pubblico con cadenza almeno annuale per la proposizione di nuovi interventi.

I progetti possono riguardare edifici pubblici che ospitano scuole di ogni ordine e grado, mense, palestre e asili nido.

L’avviso pubblico per la sessione 2025 prevede i seguenti interventi: «a) nuova costruzione di un edificio scolastico; b) demolizione e ricostruzione, laddove necessario, anche fuori sito di un edificio esistente; c) ampliamento e/o sopraelevazione di un edificio esistente; d) riqualificazione di un edificio esistente; e) l’accorpamento di più edifici (che non siano palestra o mensa) ognuno censito con proprio codice ARES, mediante la loro demolizione e/o dismissione e la costruzione di un nuovo unico edificio, laddove necessario, anche fuori sito, oppure conseguente intervento di ampliamento e/o sopraelevazione e/o riqualificazione di uno degli edifici interessati dall’accorpamento stesso; f) l’intervento parziale che riguarda solo una parte dell’edificio scolastico, costituente corpo d’opera utilizzabile e fruibile in modo indipendente dalla rimanente parte dell’edificio».

Il termine di presentazione delle istanze è stato fissato alle ore 12:00 del 28 aprile e dunque la Giunta si è attivata a tambur battente.

L’intervento candidato è quello denominato “Demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Barano Capoluogo alla via Vittorio Emanuele”.

Il DIP era già stato approvato dalla Giunta ad ottobre dello scorso anno e presenta un importo totale di 1.940.491 euro, di cui 1.405.073 per i lavori.

L’intervento è stato anche inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027.

Via libera dunque alla partecipazione all’avviso pubblico e alla candidatura della proposta progettuale. Rup è stata nominata l’arch. Simona Califano, responsabile del Settore V Tecnico.