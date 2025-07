Dionigi incrementa la spesa per i servizi sociali. Il Comune di Barano risulta “sotto-obiettivo”

Il Comune di Barano incrementa i servizi sociali, fruendo delle risorse del Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi – Fondo di solidarietà comunale. Contributi assegnati in base alla legge del 2023 con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

All’ente baranese sono stati assegnati 63.560,82 euro, ma sta di fatto che, come evidenziato dalla Giunta, «il Comune di Barano d’Ischia risulta con un livello di spesa (spesa storica) inferiore al corrispondente valore del fabbisogno standard monetario (cd. Comuni sotto-obiettivo), le cui risorse aggiuntive per lo sviluppo dei servizi sociali previste per il 2025 sono vincolate all’incremento della spesa nella misura sufficiente al raggiungimento del rispettivo fabbisogno standard monetario».

Finora si era speso troppo poco per questi servizi. La rendicontazione obbligatoria dell’utilizzo delle risorse prevede diverse opzioni: assunzione di assistenti sociali o altre figure professionali, incremento del numero di utenti serviti, significativo miglioramento dei servizi sociali comunali, trasferimento delle risorse aggiuntive all’Ambito Territoriale sociale. Purché si tratti di interventi aggiuntivi rispetto all’anno base di riferimento, che è il 2017.

La delibera approvata dalla Giunta stabilisce «di assolvere al raggiungimento degli obiettivi di servizio, per la funzione sociale nel 2025, con la finalità dell’incremento della spesa sociale attraverso il trasferimento delle risorse aggiuntive all’Ambito territoriale sociale (ATS) – AMBITO N13».

Gli indirizzi rivolti all’Ambito e al Comune di Ischia capofila precisano che «l’Amministrazione intende a tal uopo attuare con il trasferimento “sotto forma di assegnazione vincolata”, delle risorse aggiuntive pari a euro 63.560,82, assolvendo in tal modo al “raggiungimento degli obiettivi di servizio, per la funzione sociale nel 2025, che ha come finalità l’incremento della spesa sociale per i Comuni sotto-obiettivo, vincolandole al potenziamento dei servizi sociali”».

Il trasferimento è finalizzato all’attuazione dell’Azione “Pagamento retta per prestazioni residenziali riferite all’anno 2025 per minori residenti nel Comune di Barano d’Ischia affidati/collocati in strutture residenziali”.

Viene di conseguenza demandato al Coordinatore dell’Ufficio di Piano l’adozione dell’atto determinativo di attuazione e impegno di spesa, «tenendo presente le emergenze/collocamento nei Servizi residenziali di minori residenti nel Comune di Barano d’Ischia, presso le strutture catalogate nell’Area di intervento Responsabilità familiari e diritti dei minori, per la durata nel 2025 della permanenza del minore stabilita dal PEI, avendo modo di considerare per la copertura della spesa anche le assegnazioni dei Fondi Regionali e dei Fondi Nazionali Politiche Sociali non vincolati».