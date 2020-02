Dionigi Gaudioso: “Soluzione necessaria. Valore storico viene tutelato”

Gaetano Di Meglio | Da domani mattina l’isola sarà divisa in due. A Via Angelo Migliaccio, tra Buonopane e Fontana si installerà il cantiere per la rimozione dei cazzimbocchi installati oltre cento anni fa. Precisamente a partire dal 19 dicembre 1889.

Pietre irripetibili, uniche, rare e preziose che, però, da domani mattina dovranno essere eliminate. Nel numero di ieri, come i lettori de Dispari hanno letto, abbiamo rivendicato la storicità, ne abbiamo raccontato un po’ la storia e ci siamo appellati al sindaco di Barano affinché si facesse parte promotore di una ulteriore riflessione affinché la storia della “Strada obbligatoria Forio, Serrara, Barano” venisse preservata e rispettata. Nel merito il sindaco Dionigi Gaudioso ci ha inviato una replica che pubblichiamo integralmente.

“Caro Direttore, ho letto le tue osservazioni sui cazzimbocchi di Via Angelo Migliaccio ma devo precisarti che questo è un intervento atteso e necessario – ci ha scritto il sindaco Gaudioso -, perché la pavimentazione attualmente esistente in questo tratto di strada la rende pericolosa. Abbiamo questo problema di sicurezza alla zona alta di Buonopane e lo dobbiamo risolvere definitivamente. E’ vero, come tutti sanno, verranno rimossi i cazzimbocchi, che però non verranno gettati via ma bensì saranno riutilizzati per abbellire il parcheggio di Nitrodi. Abbiamo preservato il loro valore storico sia perché lo apprezziamo, sia perché dobbiamo rispettare una prescrizione precisa da parte della Città Metropolitana in tal senso. In più – aggiunge Gaudioso – vogliamo che questa testimonianza storica resti nella frazione di Buonopane».

Gaudioso ancora: «Il tratto viario, come saprà lei e i suoi lettori, è di competenza della Città Metropolitana, ma vogliamo che questo intervento, strategico e importante per la nostra gente e la nostra storia sia fatto con attenzione. Abbiamo assunto, anche in prima persona – sottolinea Gaudioso -, responsabilità che avremmo potuto evitare, ma credo che questo sia un preciso obbligo di chi si è candidato a governare questo paese. La pericolosità di quel tratto viario ci è stato segnalato molteplici volte e fino ad oggi abbiamo solo amplificato l’allarme verso gli altri Enti. Ora è arrivato il momento di risolvere definitivamente questo problema di sicurezza. Abbiamo fatto il massimo per evitare la questa rimozione ma non c’era un’altra soluzione e la dimostrazione è lo sforzo organizzativo che abbiamo fatto per ridurre al minimo il disagio. Mi rendo conto di tutti disagi che questo intervento provocherà, ma la sicurezza si deve praticare e non solo annunciare. Ho avuto precise rassicurazioni dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice, che organizzerà i propri operai in tre turni al giorno per poter lavorare h24»

Sono queste le parole del sindaco di Barano d’Ischia. Non abbiamo motivo per non credergli anche se, siamo convinti che, forse, nel 2020, un metodo per salvare storia e sicurezza ci sia. Da qualche parte. Ci abbiamo provato, ci siamo arricchiti svelando un pezzo di storia della nostra strada e, da domani mattina, purtroppo, assisteremo alla sconfitta della storia e alla vittoria della sicurezza. Chissà, forse, è meglio che vince la sicurezza!