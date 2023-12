Dionigi Gaudioso: «Soddisfatto di quanto realizzato, ma ho ancora tanti sogni nel cassetto»

Gaetano Di Meglio | Con il Sindaco di Barano, alla fine di questo 2023, proviamo a tracciare un bilancio di quest’anno. Un anno particolare, iniziato ovviamente con il peso della tragedia di Casamicciola, danni un po’ ovunque.

Anche a Barano avete fatto i conti con diversi problemi sul territorio. Quello più evidente è sicuramente la questione del costone dei Maronti. Un bilancio comunque positivo, anche se siamo partiti male?

«Purtroppo la tragedia di Casamicciola il 26 novembre 2022 ha colpito tutta l’isola. Devo dire però che, nonostante il dolore che non supereremo mai, siamo riusciti a risollevarci almeno dal punto di vista turistico. L’estate credo sia andata bene. Noi, come Comune di Barano, ci siamo mossi anche in modo diverso, alternativo agli altri. Abbiamo cercato di organizzare anche iniziative serali e penso che questa formula abbia funzionato bene, in particolare le serate in pineta. Proprio per la pineta abbiamo realizzato un intervento importante, inaugurato quest’anno e anche già completato. Parliamo di 1500 piante piantumate. In questi giorni abbiamo montato anche tutte le panchine, cestini nuovi, insomma è un parco veramente attrezzato. Ma non ci fermiamo. Sto cercando di ottenere ancora un altro finanziamento per piantumare altre piante.

Questo per quanto riguarda l’azione rivolta al turismo. Mentre in altri settori, alla fine abbiamo completato i lavori al municipio e abbiamo dato una sede idonea alla casa comunale baranese, in una struttura antisismica dotata di tutti i comfort. Ancora, avevamo promesso già da tempo di completare il campetto e ci siamo riusciti; accanto ci sono il parcheggio e l’area giochi per i bambini. Abbiamo completato e affidato il campo a Fiaiano. Con i gestori abbiamo avuto un po’ di problemi all’inizio, ma sono stati risolti. Li abbiamo superati e ora la struttura sta funzionando benissimo. Mi ci reco spesso e ogni sera lo vedo pieno di ragazzi e di genitori che vanno a fare altre attività.

Quindi posso dire che per Barano questo è stato l’anno delle inaugurazioni di nuove strutture, che alle spalle hanno un grande lavoro affrontato chiaramente non solo da me, ma da tutta la grande squadra che mi segue. E penso che possiamo conseguire ancora risultati importanti.

Da parte mia dunque c’è soddisfazione, anche come consigliere metropolitano. Finalmente si è concluso l’iter annoso per l’acquisto da parte della Città Metropolitana dell’area del Polifunzionale di Ischia. In passato erano state fatte solo chiacchiere, mentre oggi la Città Metropolitana è un Ente che è vicino all’isola e quindi su molti problemi interviene tempestivamente, rispetto al passato».

LA MOVIDA ESTIVA

Quest’anno, soprattutto in estate, più degli altri anni abbiamo notato anche un impegno da parte della maggioranza in direzione di un settore particolare, che è quello della movida. Ha favorito l’apertura di alcune attività sulla spiaggia dei Maronti, come anche le serate a tema nella pineta di Flaiano. È stata una scelta che vi ha premiato?

«Penso che alla fine sia stata una scelta positiva. Ci sono nuovi imprenditori che sono venuti nel nostro comune, e altri sono pronti a venire ad investire. Proprio perché l’Amministrazione offre garanzie ed è vicina a chi investe sul territorio. Ricordo che diversi anni fa alle 19.00, chiudeva tutto. Adesso, invece, alle 19.00 inizia una nuova giornata e penso che questo sia importante non solo per chi organizza le serate, ma anche per tutto l’indotto, come la ristorazione, che ha lavorato bene. Dunque sono particolarmente contento di come è andata e mi auguro che in futuro si possa fare ancora di più».

Uno dei temi caldi che ti vede protagonista è quello della messa in sicurezza, c’è la questione della famosa passeggiata che meriterebbe un capitolo a parte. Ma c’è un altro paradosso. Un ostacolo non semplice per la Pubblica Amministrazione, e del resto siamo pur sempre in Italia. Parlo del piazzale dei Maronti. Quest’anno una buona parte dei lavori si è vista, però immagino che il progetto realizzato per intero lo vedremo l’anno prossimo.

«Adesso stiamo per affidare un altro lotto dei lavori ai Maronti, dopo che la ditta ha rinunciato e quindi siamo stati costretti a un nuovo affidamento. La conseguenza è solo un allungamento dei tempi, ma alla fine risolveremo il problema. Penso che ormai siamo in dirittura d’arrivo, non vedo più grossi ostacoli. Per quanto riguarda i marciapiedi abbiamo ripreso i lavori. La ditta sta lavorando bene, iniziando dal basso, dalla zona del piazzale a salire. Stiamo portando avanti i lavori alla scogliera per cercare di dare protezione al costone. L’Amministrazione è impegnata per i Maronti su più fronti per cercare di tutelare quella che è la zona rossa più importante. Abbiamo concluso l’intervento a Olmitello e altri ne arriveranno, perché stiamo cercando di mettere l’intera zona a livello di sicurezza. L’obiettivo è questo perché il mio intento nel futuro è quello di recuperare la sorgente. Forse è un sogno, visto che è abbandonata dalla fine degli anni ‘50, ma ci proverò. Come ci sono riuscito con il complesso Baldino. Sono fiducioso, penso che alla fine possiamo riuscire a dare una svolta, perché ribadisco, noi per i Maronti lavoriamo su più punti e speriamo di cogliere alla fine i frutti di questo lavoro».

IL COMPLESSO BALDINO

Volevo anticipare come dovrà essere la parte del muro, dove è stato realizzato il terrapieno della scalinata. Abbiamo visto che ci sono dei locali. Avete già ipotizzato cosa si realizzerà in quella zona?

«Credo che rimarrà in parte la ristorazione, ma occorre affiancare anche delle attività- piccoli negozi- che soddisfino le esigenze dei turisti che si recano alla spiaggia. Valuteremo ad ogni modo le offerte che perverranno, perché vogliamo mettere tutto a bando, come abbiamo fatto in altri casi e alla fine ha funzionato. Mi riferisco sia alla Chiesa sia al campo Giovanni Paolo II. Andremo in quella direzione e vedremo che tipo di offerte arriveranno».

Sindaco, invece per il complesso Baldino mi sembra che i lavori procedano, anche se sono un po’ più lenti o solo più lunghi.

«Sono lenti perché si tratta di lavori di ristrutturazione, quindi sarà necessario un po’ di tempo in più. Appena terminata la tinteggiatura toglieranno i ponteggi e interverrà la seconda ditta per il completamento del parcheggio. Quindi siamo in una fase avanzata e io ne sono veramente felice, perché ricordo da sempre quella struttura abbandonata. Per me era un sogno e da sindaco l’ho realizzato con questo bando. Ipotizzando la gestione, pensiamo di dividere la struttura. La parte panoramica intendiamo darla in gestione, mentre il lato interno, che era la vecchia casetta, lo vogliamo utilizzare noi come Comune per le iniziative culturali che quest’anno, grazie a prof. Cernigliaro e all’assessore Daniela Di Costanzo, abbiamo iniziato ad organizzare. Penso che dal prossimo anno ce ne saranno altre, perché il professore è cittadino di Barano e ci ha offerto una grande disponibilità, quindi contiamo di lavorare in questa direzione».

MIGLIORARE L’EVI

L’altro aspetto che volevo trattare, provando ad allargare un po’ il tema. A maggio sono arrivati due sindaci nuovi sull’Isola, Stani Verde e Giosi Ferrandino. Non si possono dire sicuramente nuovi della politica locale, però ovviamente a maggio si è resettata quella che era l’assise dei sindaci. Come sono i rapporti?

«I rapporti sono buoni con tutti. A mio modo di vedere, quando si ricopre la carica di sindaco non si è più un politico di parte, ma si deve cercare di rapportarsi con tutti allo stesso modo, quindi al di là dei colori politici. E credo che sul punto non ci siano problemi, anche perché al di là delle idee politiche, abbiamo tutti gli stessi interessi».

Un altro impegno che avete assunto da poco è stato chiudere la complessa situazione dell’EVI, che mi sembra che poi si complicherà ancora di più per quelli che sono gli scenari regionali. Come hai vissuto tutto questo?

«Al di là del che cosa succederà dopo, perché non c’è una legge nazionale ed è stata costretta la Regione ad intervenire, ma poi si vedrà in futuro quello che si farà, noi in questo momento dobbiamo cercare di migliorare l’Evi. Migliorare significa intervenire sia per quanto riguarda le perdite che ha la rete idrica, ma anche intervenire sulla rete fognaria. Quindi, fino a quando non arriveranno decisioni dall’alto, dobbiamo cercare di fare il più possibile. Questo deve essere l’obiettivo. C’è unanimità su questo ed è già un dato importante».

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI

Veniamo un po’ più all’attualità. Mi hai già risposto sul fatto che in qualche modo ti sei ritagliato una fetta della movida giovanile d’estate. Mi sembra che Forio stia inseguendo, stia soffiando sul suo trend tra virgolette positivo, anche con gli investimenti di Natale. Abbiamo visto un piccolo cartellone che ha organizzato Barano, anche se dobbiamo dire in scia con quelli che avete sempre realizzato. Cultura, immagini, un’isola divisa per zone che vive diversi momenti può superare anche quelli che sono i limiti propri dei comuni?

«Io ritengo che Barano sia un comune votato più alla stagione estiva, quindi è un po’ più complicato tentare di organizzare grossi eventi in questo periodo. La maggior parte delle attività sono ai Maronti o sono chiuse. Quindi, per quanto riguarda il mio comune, pensare di organizzare queste iniziative importanti in inverno forse non serve. Noi l’anno scorso abbiamo allungato la stagione anche approfittando della festa di San Michele, abbiamo organizzato un evento importante e credo abbia funzionato. L’abbiamo fatto nel 2022, ed anche quest’anno con Tiromancino. Quindi abbiamo offerto eventi importanti e ne stiamo già programmando altri per l’anno prossimo, sia a inizio estate che alla fine. In sostanza puntiamo ad anticipare un po’ l’estate e ad allungarla dopo agosto, ma anche a lasciare il passo alle iniziative dei privati perché ci stiamo appunto rapportando con i privati. Ci saranno tante iniziative sul territorio, già programmate».

Quest’anno ha visto protagonista sicuramente il commissario Giovanni Legnini. Qual è la tua valutazione? Come è stato il vostro rapporto?

«È stato un aiuto, ma sicuramente il commissario Legnini ha dimostrato di essere un esperto sul campo, visto che già aveva una grande esperienza che ha portato nella sua struttura. Ritengo sia stato abile rispetto ai precedenti, pur senza voler fare confronti. Per prima cosa ha spostato la struttura dal Comune di Casamicciola e l’ha trasferita al Palazzo Reale. È stata un’intuizione intelligente. È partito con una serie di iniziative come supporto a tutti. Io credo che tutti noi insieme dobbiamo approfittare di questo momento per cercare di mettere quanto più in sicurezza l’isola, nella speranza che poi non si verifichino più disastri. Questo deve essere l’obiettivo».

In un’ipotetica lettera a Babbo Natale cosa scriverebbe il sindaco di Barano?

«Come primo cittadino del comune, ma anche come consigliere metropolitano, mi auguro di ripetere i successi che abbiamo avuto quest’anno. Ho in mente tutta una serie di iniziative, ma per scaramanzia preferisco non anticiparle. Quindi innanzitutto auguro a tutti una grande tranquillità, un sereno Natale e un 2024 positivo e produttivo».