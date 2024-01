Dionigi Gaudioso: «Giusto il terzo mandato, era una limitazione ingiustificata»

Gaetano Di Meglio | con il primo cittadino di Barano Dionigi Gaudioso commentiamo la notizia che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al terzo mandato per i sindaci dei Comuni da 5000 a 15000 abitanti.

Tu che sei già al secondo mandato, come giudichi questa modifica? Ma a parte questo, sicuramente una notizia che hai accolto in modo positivo?

«Sono soddisfatto, anche perché ritengo che questa limitazione, in generale, non solo per il Comune di Barano, non fosse giustificata. Non era giusta perché vediamo che non ci sono limitazioni per i parlamentari, non c’è limitazione nella nuova riforma per il presidente del Consiglio. E il presidente della Repubblica è stato eletto per la seconda volta, quindi può arrivare addirittura a 14 anni. Nessuna limitazione, tranne che per i sindaci e i presidenti di Regione. Del resto non è che la legge ti consegna automaticamente il mandato a essere sindaco, perché devi prima essere ricandidato e poi devi essere votato dai cittadini. Quindi alla fine quello che conta è il giudizio dei cittadini. Se un sindaco ha lavorato bene e gli elettori ritengono positivo il suo operato, viene rinnovato, altrimenti se ne va a casa, tranquillamente».

Questa modifica ci permette anche di fare una valutazione politica locale. Questa modifica è arrivata quando sei sindaco da due anni del secondo mandato e in qualche modo tranquillizza un po’ anche la maggioranza. Se si sa che il sindaco non si può più ricandidare, possono nascere sempre delle mire personalistiche. Il concetto è quello del gelosie, fino a quando il sindaco non deciderà nuovamente di candidarsi…

«Al momento noi non abbiamo mai fatto discussioni o ragionamenti sulla questione. Innanzitutto perché penso che in questo momento il nostro ruolo è quello di fare gli amministratori. Quindi io per primo devo pensare a fare il sindaco e non preoccuparmi di altro, altrimenti mi distrarrei dai problemi quotidiani e questo non mi è consentito, perché sono numerosi. Quindi l’obiettivo deve essere quello di essere amministrazione nel miglior modo possibile, perché noi abbiamo ricevuto il mandato per amministrare. Per il resto, poi si vedrà».

COMPLETARE I PROGETTI

Un sindaco con tre mandati, alla luce anche delle difficoltà di una pubblica amministrazione, è anche una chance in più per completare il proprio mandato elettorale. Faccio un esempio proprio riferito a te. Da quando sei stato eletto hai dimostrato molta caparbietà, molta capacità di programmare opere pubbliche. Sono numerose, dalla piazza di Piedimonte alla stessa casa comunale.

«Oggi si può programmare ancora più in là, ma certamente il lavoro che stiamo facendo con il commissario straordinario alla frana Legnini è un lavoro importante che sicuramente avrà una durata molto lunga e ci vorranno molti anni per realizzare tutti i progetti che abbiamo in cantiere. È chiaro che una squadra già rodata può dare dei vantaggi maggiori. O ancora, nel caso del Pnrr, dove abbiamo delle scadenze. Non so se sono raggiungibili da tutti, perché in questo momento si parla del 2026. Però ci sono altre sfide. Quindi continuare e non lasciare le cose a metà sicuramente può essere un vantaggio per una squadra già rodata, già pronta ad andare avanti e a realizzare i progetti».

Colgo l’occasione per commentare il dicembre “caldo” del 2023. Anche tu hai fatto delle assunzioni, hai rafforzato ancora di più la pianta organica del Comune di Barano. Vorrei comprendere anche quali sono state le scelte.

«Noi avevamo dei posti scoperti e parzialmente abbiamo colmato queste lacune. Mi auguro di poter assumere ancora, se ci sarà la possibilità; si dovrà verificare una serie di fattori. Abbiamo assunto un responsabile all’Ufficio tecnico e ne abbiamo garantito anche la stabilità. Stiamo strutturando il Comune in un certo modo. Una unità ha lasciato la Ragioneria a gennaio, ma abbiamo fatto un’altra assunzione proprio in quell’ufficio. Quindi alla fine abbiamo rimpiazzato due unità che comunque c’erano già prima. Nulla di nuovo, dunque, però man mano stiamo strutturando il Comune in modo adeguato ai tempi».

LA MESSA IN SICUREZZA DEI MARONTI

Una domanda alla quale ti chiedo di rispondere in maniera trasparente riguardo ai tuoi obiettivi da sindaco. Abbiamo letto la nuova ordinanza di interdizione della passeggiata dei Maronti. Si tratta di una emergenza che dovrai affrontare quanto prima, così come tante altre…

«Per la passeggiata stiamo già lavorando a un progetto. Abbiamo dato un incarico a un progettista, un ingegnere. Siamo stati già da tempo in Sovrintendenza per discutere di alcune situazione. Penso che a breve arriverà questo nuovo progetto. È chiaro che nell’imminenza sono sorti nuovi problemi, in aggiunta a quelli che già c’erano, perché il nostro lavoro partiva già da un po’ di tempo per cercare di mettere a posto l’intera passeggiata. L’obiettivo è quello di procedere da un lato con la progettazione e farla approvare, dall’altro lato cercare di mettere in sicurezza le strade il più possibile per rendere fruibile la zona».

Restando ai Maronti, continuano i lavori di messa in sicurezza e di rifioritura della scogliera e parallelamente, sempre restando in zona, ci sono anche gli altri lavori.

«Hai saltato qualcosa, perché oltre alla scogliera che stiamo già realizzando, abbiamo ottenuto oltre 2.804.000 euro, sempre per la scogliera e Olmitello. Mi sembra che abbiamo speso già circa 3 milioni di euro. Spenderemo ancora risorse per cercare di mettere tutta la zona in sicurezza. Poi, sono iniziati i lavori ai marciapiedi che proseguono. Stiamo realizzando un buon lavoro a tutti i livelli, per dare anche ai pedoni la possibilità di passeggiare verso il mare. Sappiamo come spesso i cittadini amino camminare nella zona dei Maronti».

Una domanda un po’ più ampia. Volevo provare a tracciare un bilancio di questi due anni da consigliere metropolitano. Come è stata la tua esperienza, al di là dei risultati che abbiamo visto come il perfezionamento dell’acquisto del polifunzionale, però quella più aperta alla terraferma e non all’isola?

«Tra una settimana sarò nel comune di Striano, perché inaugureremo una nuova rotonda realizzata dalla Città metropolitana. Inaugurare un’opera stradale di messa in sicurezza è un’esperienza per me positiva, anche di crescita personale, perché c’è un continuo confrontarsi anche con i sindaci. La Città metropolitana ovviamente ha una struttura ancora più completa di quella che si può avere sull’isola. Perché a Ischia tutti sappiamo che nessun Comune ha il dirigente e invece noi abbiamo i dirigenti, il direttore generale. Confrontarmi con una struttura organizzata in modo diverso per me è una cosa importante per una mia crescita, ma anche per cercare di aiutare il territorio ischitano».

ELEZIONI REGIONALI ED EUROPEE

Tornando al tema iniziale, analizzandolo dal punto di vista del politico, il Consiglio dei ministri ha approvato il terzo mandato per i sindaci dei Comuni dai 5000 ai 15000 abitanti, ma ha detto no al terzo mandato per i presidenti di Regione…

«Intendi il riflesso sulle regionali, anche se non è proprio immediato, di questa decisione, che non penso sarà rivista. Cosa succederà in Campania quando si arriverà al voto non lo so. E’ ancora troppo presto, perché le elezioni regionali sono state spostate. Non si voterà più a settembre 2025, ma a maggio 2026. Parliamo di più di due anni ancora. Sappiamo che in due anni in politica possono cambiare tante cose. Io a livello regionale vedo ancora favorito il centrosinistra. È chiaro che bisogna poi valutare il candidato e gli schieramenti. I sindaci che vedo nella provincia di Napoli lavorano bene, la maggior parte di quelli del centrosinistra riescono a farsi rieleggere facilmente. L’anno scorso lo abbiamo visto anche Quarto e tanti altri Comuni, con un grosso plebiscito. Quindi alla fine in Campania, se il centrosinistra è compatto, secondo me non ci saranno problemi».

Ultima domanda, ma non in ordine di importanza. A giugno si vota per le Europee e sappiamo che Giosi Ferrandino è candidato con Calenda. Almeno così letto sui giornali Come vi posizionerete per le prossime europee.

«E’ vero che siamo colleghi è chiaro che io faccio parte di un gruppo e faccio riferimento al gruppo di Barano, ma faccio anche riferimento al gruppo napoletano Manfredi-Fiola. Un gruppo che mi ha permesso di arrivare in Città Metropolitana e con il quale c’è un dialogo e un confronto costante e continuo. Ed è chiaro che faremo delle scelte in accordo con il gruppo. Ormai da tempo non prendiamo più decisioni da soli. Queste scelte verranno fatte insieme a loro e decideremo il da farsi. Ma al momento non ci siamo posti ancora il problema».