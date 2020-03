Dionigi Gaudioso: “Coronavirus: primo caso nel nostro comune”

Ieri, a tarda notte – scrive il sindaco di Barano d’Ischia – , abbiamo avuto la notizia della positività al Coronavirus di un Cittadino del nostro Comune. Grazie al supporto del Centro Operativo Comunale ed alla disponibilità della famiglia, abbiamo ricostruito i vari spostamenti del ragazzo, che lunedì scorso ha fatto ritorno dall’Estero e si è spontaneamente messo in quarantena, senza più uscire di casa. Stiamo seguendo attentamente la situazione e forniremo alla famiglia tutto il supporto necessario, oltre ad adottare tutte le misure per ridurre il rischio di ulteriori contagi.

Questo episodio dimostra quanto sia importante, per coloro che fanno rientro dalle zone “a rischio”, mettersi in quarantena, possibilmente in un posto dove non ci siano altri conviventi. Diversamente, anche i conviventi saranno costretti ad osservare la quarantena di due settimane.

La situazione è assolutamente sotto controllo – sottolinea il primo cittadino – e non bisogna avere panico, ma rinnovo l’invito a non uscire dalla propria abitazione se non nei casi strettamente necessari (motivi lavorativi, esigenze di salute ed altre necessità come l’acquisto di generi alimentari o di farmaci) e una persona per volta, preservando soprattutto i nostri anziani e i nostri bambini. Colgo l’occasione per formulare al ragazzo gli auguri di una pronta guarigione. TUTTO ANDRÀ BENE