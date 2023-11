Dionigi Gaudioso: “Completato l’acquisto del Polifunzionale per le scuole di Ischia”

Nella seduta odierna del Consiglio Metropolitano di Napoli – comunica il sindaco di Barano d’Ischia e consigliere Metropolitano, Dionigi Gaudioso -, risolti i problemi tecnici ed amministrativi, è stato nuovamente deliberato in favore dell’acquisto della porzione del Complesso Polifunzionale di Ischia. Nel corso della discussione ho evidenziato, come già accaduto in passato, le peculiarità territoriali dell’Isola di Ischia e rappresentato tutte le problematiche delle strutture che ospitano i nostri istituti superiori.

L’acquisizione ad opera di Città metropolitana di Napoli di ulteriori spazi del Polifunzionale non risponde solo alle richieste di fabbisogno del Liceo Buchner, ma è parte di una programmazione più ampia per la risoluzione delle ataviche problematiche dell’istituto Alberghiero.

La nota ufficiale. Il Consiglio Metropolitano, presieduto dal Vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo, ha dato l’ok all’acquisto della parte del Complesso polifunzionale di Ischia attualmente ancora di proprietà del Comune con un investimento di 2 milioni 360mila euro, da destinare a sede di istituti scolastici superiori.

GLI ALTRI IMPEGNI DA CONSIGLIERE METROPOLITANO DI GAUDIOSO. Nella stessa seduta consiliare è stata approvata un’altra proposta che mi ha visto coinvolto come Consigliere Delegato alla Viabilità. Ebbene, dopo il lavoro di un anno, è stata deliberata l’acquisizione di un tratto della variante ex S.S. 7 bis di proprietà dei Comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Marigliano, Mariglianella e San Vitaliano ed in pessime e disomogenee condizioni manutentive. Considerata la delega che mi è stata attribuita in Città metropolitana, credo sia necessario non solo lavorare alla corretta gestione del patrimonio stradale dell’Ente che rappresento, ma anche offrire supporto ai Colleghi Sindaci per la risoluzione delle problematiche che attanagliano le realtà locali provinciali.