Dionigi Gaudioso: «Barano Music Festival è frutto di un progetto ben studiato»

Vito Pulizzotto | Barano Music Festival, una iniziativa del Comune finanziata con fondi della Città Metropolitana che si è rivelata un successo. Dopo una serata che gli ha sicuramente regalato soddisfazioni, abbiamo parlato con il sindaco Dionigi Gaudioso. Toccando anche temi più squisitamente politici.

– Sindaco, ti sei regalato questo Festival musicale d’autunno, quasi una sorta di sfida alla bassa stagione rispetto ai concerti che, di solito, attendiamo in altri periodi dell’anno.

«Io penso che alla fine è andato tutto bene, ho visto i cittadini entusiasti della cosa e veramente contenti. Ricordiamoci che abbiamo iniziato prima con un tributo alla festa, su allo Schiappone, e poi abbiamo proseguito con la tradizione locale, appunto con la ‘ndrezzata, e infine abbiamo chiuso con i concerti, cui hanno partecipato anche i Kolors, una band più giovanile, per un pubblico giovane. I giovani sono stati quelli più danneggiati dal Covid, chiusi in casa per mesi. E’ stata una serata veramente piacevole, gli artisti hanno interagito con il pubblico, tra foto e autografi, e c’è stato un bel riscontro. Abbiamo concluso, infine, con Fiordaliso che ha proposto diverse canzoni, abbracciando un genere un po’ diverso, che ha toccato una fascia d’età più alta. C’è stato un buon feedback, sia a livello turistico che commerciale. Posso dire che questo tentativo di allungare un po’ l’estate è andato bene».

– Il Comune si è avvalso dei finanziamenti ricevuti per strutturare il Festival, dunque c’è stata un’iniziativa attiva anche da parte della Città Metropolitana, che pure ha il suo peso.

«La cassa comunale non è stata minimamente toccata e abbiamo sfruttato dei finanziamenti provenienti dalla Città Metropolitana. L’ho ribadito in diverse occasioni, queste cose si possono fare quando la struttura funziona, quando funziona l’Amministrazione e quando funzionano i dipendenti, i soldi non arrivano facendo una telefonata. Ci sono dei bandi cui aderiamo con dei progetti, alle volte vanno a buon fine e altre volte no, ci sono soldi specifici per organizzare questi eventi. Penso che la mia Amministrazione possa apportare un buon incentivo per tutta l’isola. In un primo momento, in passato, la Città Metropolitana è stata un po’ assente sull’isola ma ora il discorso è cambiato».

– Si può dire, anche alla luce della carica di consigliere metropolitano, che l’amicizia e l’intesa con il sindaco Manfredi ha giocato e gioca un ruolo fondamentale?

«Penso che si sia formato un bel gruppo e, essendoci già dagli albori, ho potuto constatare che si sta allargando sempre di più e i nuovi elementi sono tutti validi. Penso che riusciremo a fare tante cose utili e significative. Come posizione personale, invece, cerco di portare quanti più risultati possibili sull’isola».

IL NUOVO GOVERNO

– Parlando un po’ di politica, ti preoccupa ciò che potrebbe essere questo nuovo governo di destra, con gli eventuali cambiamenti?

«Io non sono affatto preoccupato, anzi, mi fa piacere che ci sia questa maggioranza chiara, quindi è giusto chi governi chi ha vinto con la maggioranza. Poi, se riusciranno a fare cose buone, con il caro energia e via dicendo, penso che troveranno una piena disponibilità, non solo mia ma, anche, di tutti i sindaci. Mi auguro che non vengano fatte chiacchiere rispetto alle promesse della campagna elettorale».

– Sindaco, è chiaro che il Comune è in una fase di riorganizzazione, un esempio è appunto il concorso per i vigili. Quali sono le aspettative della squadra che ti supporta nella gestione amministrativa?

«Io penso che l’ammodernamento della pianta organica, quindi il fabbisogno di assunzioni, abbiano portato qualità e persone di un certo livello. La nostra direzione riguarda l’efficienza e l’affidabilità. Nel mese di dicembre dovrebbe chiudersi il concorso, aperto e bloccato, dal Covid, nel 2020. Iniziamo, pian piano, a risolvere i vari problemi che ci sono sul territorio, partendo dai vigili e proseguendo su altri fronti».

– La tua amministrazione difficilmente vive crisi politiche, qual è il segreto?

«Il segreto è che noi, oltre che colleghi, siamo anche una famiglia. Spesso usciamo a pranzo o a cena fuori, andiamo molto d’accordo e se nascono dei diverbi, ci chiudiamo in una stanza e cerchiamo di appianarli e risolverli. E’ inutile dividerci e fare discussioni, abbiamo una direzione unica, che è quella di amministrare e gestire un paese, siamo qui per questo».

– Parlando di cose nuove, l’iniziativa delle due consigliere comunali, Elvira Mattera e Francesca Mattera, sull’ascolto dei problemi oncologici, ha avuto molto successo.

«Questa è stata un’iniziativa delle mie due consigliere comunali, Francesca Mattera l’aveva ripetuto più volte in campagna elettorale. Parliamo di due dottoresse, ed è un’iniziativa che ho supportato personalmente. Non tutti sono riusciti ad iscriversi, purtroppo c’era un numero limitato, e qualche commento negativo è arrivato. C’è da tener conto del fatto che era un progetto di cui ignoravamo l’impatto sociale e, soprattutto, potersi organizzare con i dottori da Napoli non è sempre facile. Sicuramente ci saranno altre iniziative come queste, dove verranno coinvolti più cittadini. Voglio comunque rivolgere un plauso alle due dottoresse, perché è stata un’iniziativa ben accolta dai cittadini, i quali hanno rivolto dei complimenti anche all’Amministrazione».