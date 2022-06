Dionigi Gaudioso a quota 4002. Il nuovo consiglio comunale di Barano

Dionigi replica. Successo e consiglio comunale. Barano ha scelto il suo nuovo sindaco e il suo nuovo consiglio comunale con andando a votare in 5.606, ovvero il 52,54% degli elettori.

Una crisi nazionale che, però, a Barano replica le percentuali di cinque anni fa quando, invece, si recò alle urne il 58,68%. Nel 2012, quando si candidarono 4 liste e quando la battaglia elettorale su molto accesa con Paolino Buono, Maria Grazia Di Scala, Giovanni Migliaccio e Mario Goffredo. Questa volta, come la volta scorsa e come è accaduto anche a Ischia, il risultato scontato, la disaffezione italica al voto, il caldo e il turno unico domenicale hanno fatto il resto.

Dalle urne il sindaco uscente, Dionigi Gaudioso con la “Democrazia e Progresso” è stato rieletto sindaco con 4.002 voti (73,70%) contro la lista “Insieme per Barano” con Maria Grazia Di Scala che si è fermato a 1.42 voti (26,30%).

Il nuovo consiglio comunale si conferma nella quasi sua totalità e vede, addirittura due nuovi ingressi al posto di Paolino Buono e Pietro Buono.

Raffaele Di Meglio e Sergio Di Meglio sono i leader di questa tornata elettorale (superano, entrambi, quota 1000), Alessandro Vacca che dimostra una forza elettorale che qualcuno non aveva, forse, ben considerato, Daniela Di Costanzo che conferma la sua ottima performance e poi un quartetto di donne: Francesca Mattera (642); Emanuela Mangione (612); Elvira Mattera (551) e Gemma Lombardi (469).

Sui banchi dell’opposizione, invece, insieme con Maria Grazia Di Scala ci saranno anche Mario Di Meglio, Virginia Di Costanzo e Piera Di Iorio. Il consiglio comunale a trazione donna: Daniela, Francesca, Emanuela, Elvira, Gemma, Maria, Virginia e Piera. Auguri Barano, forse questa volta è davvero la volta buona…