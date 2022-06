Dionigi, dopo la rielezione arriva la “tassa” per la sosta!

La delibera di Giunta era stata approvata il 31 maggio, ma è stata pubblicata solo il 15 giugno, ad elezioni concluse. E così dopo la schiacciante riconferma di Dionigi Gaudioso a sindaco, per i cittadini baranesi arriva la “sfogliatella” delle tariffe da pagare per la sosta nel parcheggio sottostante la nuova piazza Luigi Scotti a Piedimonte. Una iniziativa partita da lontano con il progetto di riqualificazione della frazione, ma che si concretizza appunto solo ora. Prima che i gli elettori si recassero alle urne non era il caso di parlare di somme da pagare…

Nella delibera che individua gli stalli e determina le tariffe per l’area di sosta e parcheggio a pagamento senza custodia, la Giunta evidenzia proprio che «si sono conclusi i lavori “Potenziamento e riqualificazione della frazione di Piedimonte”». Ed infatti con la precedente delibera del 10 maggio era stata prevista «la fornitura e l’installazione di un sistema di parcheggio per la gestione di utenti occasionali ed abbonati muniti di automezzi». Sempre prima delle elezioni si provveduto ad installare i dispositivi e dunque «all’esito della conclusione del procedimento per l’ottenimento dei necessari titoli autorizzatori, si provvederà ad attivare l’area parcheggio».

Si precisa anche che «il Comune intende gestire in via diretta l’area parcheggio de quo, assegnando a proprio personale da individuare con separato atto, il compito di occuparsi dello svuotamento della cassa automatica posta a servizio dell’aerea».

Nonostante questo “regalo” post-voto agli elettori, Dionigi generosamente ha deciso di applicare tariffe più economiche rispetto a quelle delle strisce blu, che sono state affidate in gestione esterna. La Giunta motiva la scelta di una tariffa agevolata in quanto il parcheggio è collocato «a servizio di un importante snodo commerciale del Comune».

Ecco dunque le tariffe approvate: «Euro 1,00 all’ora con pagamento minimo pari ad €. 1,00 per 60 minuti dalle 8.00 alle ore 19.59; euro 1,00 complessivi nella fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 7.59 con pagamento della tariffa unica pari ad euro. 1,00; impossibilità di fruire di abbonamenti; pagamento di euro 10,00 per l’uscita qualora venga disperso il tagliando di ingresso».

Saranno anche tariffe agevolate, ma resta la circostanza poco simpatica di averle rese note solo dopo essere stato rieletto…