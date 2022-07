Dionigi: «Datemi una “C”» per il 2° settore

Il II Settore del Comune di Barano, che ha competenza sui Servizi Demografici, ha impellente bisogno di un nuovo dipendente di cat. C «al fine di potenziare l’Ufficio in ragione della sotto dotazione organica in rapporto ai servizi gestiti». Sta di fatto, però, che l’ultimo Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale approvato dalla Giunta a febbraio scorso, non prevede alcuna assunzione in questo ufficio. Come sopperire allora all’esigenza? La stessa Giunta ha ritenuto «di dover provvedere tramite l’istituto della mobilità interna a dotare il settore in questione di un dipendente al fine di consentire il potenziamento delle attività dello stesso».

In sostanza, il dipendente sarà reperito all’interno dell’organico comunale. Il segretario comunale dovrà quindi provvedere alla pubblicazione dell’avviso di mobilità interna secondo quanto previsto dal regolamento dell’Ente approvato di recente a maggio scorso.

Una scelta che non comporterà ulteriori spese a carico delle casse comunali in quanto appunto non si tratta di una nuova assunzione, ma di uno spostamento da un ufficio all’altro. Bisognerà ora verificare l’esito della procedura di mobilità.