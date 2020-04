Dionigi apre il cantiere. Deroga alla sospensione delle attività nei cantieri edilizi “ad ristorante”

Gaetano Di Meglio | Le attività dei cantieri edili sono sospese a causa dell’emergenza sanitaria, ma in caso di urgente necessità di ripristinare condizioni di sicurezza è possibile concedere una deroga, esclusivamente per tale fine e adottando ovviamente tutte le precauzioni. E così ha fatto il sindaco di Barano Dionigi Gaudioso per il caso di un ristorante ai Maronti.

Nell’ordinanza adottata si ricorda il proprio precedente provvedimento del 18 marzo scorso, con cui è stata disposta la sospensione dell’attività dei cantieri edilizi pubblici e privati, di volta in volta prorogata fino al 3 maggio compreso.

Sta di fatto che Daniela Florido, titolare della ditta locataria del ristorante “Il Faro” alla via Maronti, ha comunicato al Comune «la presenza di infiltrazioni di acqua nella copertura della struttura, verosimilmente dovute alla mancata ultimazione dei lavori di manutenzione iniziati presso la stessa e poi sospesi a causa dell’emergenza Covid-19 e delle relative misure restrittive».

In proposito ha relazionato l’Utc, confermando la «effettiva e copiosa infiltrazione di acqua proveniente dalla copertura, ed in diversi punti della stessa. Pertanto, a seguito di quanto rilevato ed al fine di evitare ulteriori infiltrazioni che potrebbero causare danni anche alla parte strutturale dell’immobile, appare necessario ed urgente eseguire le opere necessarie all’impermeabilizzazione della struttura».

Dunque una evidente situazione di necessità, come si chiarisce nella ordinanza sindacale: «Rilevato che dalla situazione testé descritta possono derivare pericoli per la pubblica e privata incolumità, anche in considerazione del fatto che l’attività commerciale in parola affaccia sulla pubblica via; Ritenuto, pertanto, in deroga alla vigente sospensione dei cantieri privati, di poter consentire i necessari lavori di impermeabilizzazione della copertura ed ogni altro intervento necessario per la messa in sicurezza della struttura».

Dando atto che si tratta «di interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza e la funzionalità dell’immobile».

Pertanto Gaudioso dispone che la Florido, in qualità di gestore del ristorante, possa «effettuare i necessari lavori di impermeabilizzazione della copertura ed ogni altro intervento necessario per la messa in sicurezza della struttura, alla luce di quanto rilevato nel rapporto dell’U.T.C.».

Dettando ovviamente una serie di condizioni, tra le quali quelle in materia di prevenzione del contagio: «Al personale impiegato per l’esecuzione dei lavori ed a chiunque altro sia presente sul cantiere è fatto obbligo di adottare i dispositivi di protezione individuale e le ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente».

Ovviamente la deroga «è limitata alle opere summenzionate e per il tempo strettamente necessario per la loro esecuzione».