Diocesi di Ischia. Zona rossa in Campania: nuova modalità “Campagna Aiuti Voucher Spesa”

Viste l’evoluzione della diffusione della pandemia e l’ordinanza del Ministero della Salute (13 novembre 2020) che pone la Campania in zona rossa, la Caritas diocesana di Ischia – in merito all’operazione “Campagna Aiuti Voucher Spesa” volta ad offrire un aiuto per l’acquisto di beni di prima necessità a coloro che si trovano in difficoltà economica dovuta alla crisi provocata da Covid19, – comunica che l’operazione prosegue accogliendo le richieste esclusivamente per via telefonica al numero 081 983573 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30.

Gli Operatori Caritas forniranno di conseguenza tutte le informazioni utili all’espletamento della pratica e, qualora l’esito della richiesta fosse positivo, indicheranno le modalità dell’erogazione dei buoni spesa. Pertanto non è più possibile rivolgersi direttamente presso i due centri di ascolto diocesani ubicati presso il Centro Papa Francesco in via Morgioni – Ischia e presso i locali parrocchiali in via S. Antonio Abate – Forio. Ad oggi la Caritas diocesana di Ischia ha erogato circa 12’000 buoni spesa del valore di € 20,00 e sta consegnando i primi 54 notebook per la didattica a distanza a quanti sono risultati assegnatari in risposta al bando “Fondo per il sostegno all’Istruzione”.