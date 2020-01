Dino D’Abundo: “Che disastro questi Bus!”

“Ieri mattina ho assistito, insieme ad alcuni cittadini e turisti, allo scoppio del pneumatico del bus al Cuotto. Una scena davvero brutta non solo per lo scoppio e per la paura, ma perché è la testimonianza di quanto il nostro servizio pubblico sia decadente” così commenta il consigliere di minoranza di Forio, Dino D’Abundo.

“Mi chiedo dove sia il sindaco o qualcuno dei suoi consiglieri comunali. Non voglio pensare che sappiano solo tergiversare nell’amministrazione un comune come il nostro e giocare con i sensi unici.

L’EAV ha l’obbligo di dover rispondere alle nostre esigenze. Ha l’obbligo di rispettare i suoi lavoratori, i nostri cittadini e i nostri ospiti e non mi sembra che lo stia facendo. Sindaco, ci sei? Vedi che sul territorio i bus sono più un problema che una soluzione? A chi aspetti per poter iniziare a rivendicare – conclude il consigliere comunale – rispetto, un servizio decente, puntuale e moderno e all’altezza di Forio? Così, davvero, non ne possiamo più. Caro Deo Deo, siete complici di questo disastro e non avete scusanti!”