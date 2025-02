Dino Ambrosino: “Incentivi per chi sceglie il nostro pronto soccorso e il servizio territoriale di Procida”

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Procida per migliorare i servizi sanitari dell’isola. Nella giornata di ieri l’altro, il sindaco Dino Ambrosino ha partecipato a un importante incontro con la Direzione dell’ASL a Frattamaggiore, per affrontare le criticità del sistema sanitario locale e discutere possibili soluzioni per garantire un’assistenza più efficiente ai cittadini.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i servizi già riattivati nei mesi scorsi, ma anche le nuove esigenze della popolazione. In particolare, il primo cittadino ha posto l’attenzione sulla carenza di personale medico, sulle difficoltà operative del Pronto Soccorso e sulla necessità di potenziare le prestazioni sanitarie attraverso strumenti innovativi come la telemedicina.

Uno dei punti più critici emersi nell’incontro riguarda la carenza di medici radiologi presso il Pronto Soccorso di Procida. La mancanza di continuità di questa figura professionale rappresenta un ostacolo significativo per la gestione delle emergenze e per l’esecuzione tempestiva degli esami diagnostici. “Attualmente, la scarsità di specialisti nel settore radiologico complica l’efficienza del servizio, rallentando l’elaborazione dei referti e rendendo più difficoltoso l’accesso agli esami TAC”, ha spiegato il sindaco Ambrosino.

Tuttavia, una prospettiva positiva si delinea all’orizzonte: l’ASL, negli ultimi mesi, ha proceduto a nuove assunzioni di medici radiologi. “Abbiamo chiesto con forza che una parte di questi nuovi professionisti venga destinata a Procida, così da garantire una maggiore continuità nel servizio e offrire ai cittadini un’assistenza più adeguata”, ha aggiunto il primo cittadino.

L’incontro ha permesso di affrontare anche altre questioni rilevanti per la sanità isolana. Tra le richieste avanzate dal Comune, spicca quella di istituire un’équipe dedicata a piccoli interventi chirurgici su prenotazione. Questa iniziativa consentirebbe di ridurre i tempi di attesa per determinate procedure e di evitare ai pazienti di doversi recare sulla terraferma per interventi di lieve entità.

Un altro punto fondamentale riguarda lo sviluppo della telemedicina, una soluzione sempre più utilizzata per migliorare l’accesso alle cure nei territori insulari. Nei prossimi mesi, l’ASL prevede di incrementare le prestazioni sanitarie a distanza, consentendo ai pazienti di ricevere referti elaborati da specialisti senza doversi spostare. Questo sistema, basato su tecnologie digitali avanzate, rappresenta un’importante innovazione che potrebbe alleggerire il carico di lavoro delle strutture locali e migliorare la qualità dell’assistenza.

Un’altra questione cruciale affrontata nel corso della riunione riguarda la necessità di garantire maggiore stabilità al personale medico del distretto sanitario di Procida. Spesso, infatti, i dottori assegnati all’isola scelgono di trasferirsi altrove per cogliere opportunità di carriera più vantaggiose, lasciando scoperti turni essenziali per il funzionamento del servizio.

Per contrastare questa problematica, la Direzione ASL ha confermato l’adozione di misure incentivanti per il personale medico impiegato a Procida. In particolare, è stato previsto un compenso aggiuntivo per i medici che prestano servizio nel Pronto Soccorso, così come per quelli impegnati nei servizi territoriali. Questo provvedimento mira a rendere più attrattiva la destinazione Procida per i professionisti della sanità, riducendo il turnover e garantendo una maggiore continuità nell’assistenza ai pazienti.

L’incontro di Frattamaggiore rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento dell’assistenza sanitaria sull’isola. L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’ASL, continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e a sollecitare interventi mirati per migliorare la qualità dei servizi offerti.

L’auspicio è che le misure discusse nell’incontro possano tradursi in cambiamenti concreti nel breve termine, garantendo ai cittadini procidani un’assistenza sanitaria sempre più adeguata e accessibile.