Dino Ambrosino confermato Sindaco. Procida conferma l’amministrazione uscente. Il nuovo consiglio comunale

Gaetano Di Meglio | Muro non sfonda e si ferma a -170. Dino Ambrosino viene confermato sindaco di Procida con la sua “Procida che vorrei”. 3.423 voti per un 51,15% contro un 3.269, ovvero 48,85% è il responso delle urne. 11 seggi a 5 per la Procida dei prossimi cinque anni.

Una campagna elettorale nei limiti, con qualche azione di rottura e qualche dichiarazione fuori le righe è trascorsa senza grossi problemi.

Il ritorno di “fiamma” tra Luigi Muro e i suoi procidani non è stato, poi, così coinvolgente. Di solito le “comunali” non risentono di fattori esterni, ma nel caso della conferma di Dino Ambrosino, siamo certi, la sua parte l’ha fatta sicuramente anche il fenomeno De Luca.

Certo, dopo cinque anni di amministrazione che, diciamolo, non erano tutti da buttare, arrivare a vincere con uno scarto così ridotto lascia pensare quanto il paese sia spaccato e quanto spazio c’è per creare una valida alternativa a questo sistema. Ma se dovrebbe parlare tra 5 anni.

Dino Ambrosino, visibilmente emozionato, é stato accolto con un grande applauso da tutti i presenti all’esterno dei seggi: «Grazie – é la prima parola del nuovo Sindaco di Procida che ringrazia i giovani e tutti i presenti che urlano il suo nome come allo stadio – questa é l’emozione della gente che ci ha creduto, fino alla fine é stata una elezione al cardiopalma. Una emozione Ancor più forte ed é bello festeggiare insieme a tutti questi amici che hanno creduto nel nostro progetto che é collettivo di un gruppo di persone che si é messo in gioco e farà ancora tanto meglio. Poi ragioneremo sui numeri, per ora godiamoci questo risultato. Certo dovremo coinvolgere l’altra metà del cuore di questa isola che deve sentirsi rappresentata anch’essa da noi.»

Il consiglio comunale

Dino Ambrosino

Titta Lubrano

Rossella Lauro

Lucia Mameli

Sara Esposito

Sabia Carmine

Antonio Carannante

Antonio Intartaglia

Luigi Primario

Leonardo Costagliola

Michele Assante del Leccese

Matilde Carabellese

LUIGI MURO

Lella Aiello

Menico Scala

Celeste Mammalella

Sandra Gentile

