Dino Ambrosino: “aggiungo la nostra voce a quello di chi chiede pace per l’Europa”. #procidacapitale

Dell’ottimo discorso di Dino Ambrosino, nel giorno più importante della storia di Procida, c’è questa parte che merita di essere sottolineato. Un’apertura e uno slancio che è, forse, il vero simbolo di questa giornata declinata tra ovvietà e luoghi comuni. Dino Ambrosino, invece, ha saputo mettere al centro due grandi temi mondiali portando Procida al centro.

“Procida è stata la prima piccola isola d’Italia ad attivare cinque anni fa – dice il sindaco davanti al parterre delle istituzioni – un progetto SPRAR per l’accoglienza dei migranti in un momento storico di grande difficoltà in cui la questione era di emergenza nazionale. Oggi, in questo piccolo territorio di poco meno di 4 km quadrati risiedono persone di ben 47 diverse nazionalità. Un esempio per costruire relazioni con tutto il Mediterraneo. La persistenza di un’architettura con cupole bizantine, il costume tipico alla greca e i merli dei Mori che si incontrano all’esterno dei nostri palazzi dimostrano che in questa terra le diverse nazionalità hanno convissuto e generato una cultura cosmopolita che tuttora si nutre delle relazioni col mondo. Procida è madre con le linee arrotondate delle sue costruzioni storiche, con il colore rosa che predomina il paesaggio e con un atteggiamento accogliente che include chi viene da lontano. Per questo anche dall’isola capitale italiana della cultura per il 2022 aggiungo la nostra voce a quello di chi chiede pace per l’Europa.

Abbiamo patito nella storia d’Italia le pene dello stato di guerra e per questo auguriamo alla Comunità Ucraina di poter avere tregua da una sciagura tanto distruttiva. Facciamo appello alle diplomazie del mondo perché parlino la comune lingua dell’accordo e della comprensione.

Lo stesso luogo che oggi ci ospita racconta la collaborazione tra diverse Istituzioni. Fu costruito per accordo dei religiosi con il potere civile. Oggi rinasce grazie alla sinergia di una pluralità di soggetti che hanno voluto investire su Procida. Questo posto da cui si osserva a 360° il Golfo di Napoli e all’orizzonte tutto il Mar Mediterraneo conserverà la destinazione culturale per continuare ad essere un luogo dove stringere e custodire relazioni, un luogo dove si possano anche promuovere politiche di maggiore attenzione al mare e a tutto l’ecosistema. La riduzione dell’uso delle plastiche fa parte degli obiettivi del programma culturale di Procida Capitale. Per fermare la minaccia delle plastiche alla salute di tutta la catena alimentare anche da Procida arrivi un messaggio al legislatore europeo – conclude il sindaco di Procida- per accelerare le politiche di riduzione dell’uso e consumo di materiale plastico”