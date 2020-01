Dimenticanze. Piedimonte, rotonda danneggiata: monumento di degrado

Luigi Balestriere | A Barano si riesce nell’ardua operazione di fermare il tempo, ma in maniera non proprio romantica. Da due settimane, nella notte di capodanno, un veicolo ha impattato contro la rotonda di cemento sull’incrocio di Piedimonte, mandando in frantumi il pietrame di rivestimento che funge da base al lampione dell’illuminazione.

Da oltre quindici giorni, nessuna delle Autorità competenti ha trovato il tempo per rimuovere il materiale che pericolosamente giace sul manto stradale né di sistemare la struttura seriamente danneggiata.

Un monumento di degrado e di oblio che tristemente caratterizza questi undici chilometri quadrati di territorio come le strade principali trasformante in trincee da avvallamenti e buche variamente assortite.

Nulla di nuovo sotto questo sole.