Diffusione dei dati della famiglia di Barano. Maria Grazia Di Scala: “Una vera e propria schifezza. Un gesto di inaudita bassezza”

Maria Grazia Di Scala | Una vera e propria schifezza. Un gesto di inaudita bassezza. Mi riferisco al vergognoso veicolare sui cellulari di mezza isola e forse più del file PDF con foto e documenti della famiglia cui appartiene il ragazzo risultato positivo al coronavirus. Mi vergogno, senso di comunità non ne abbiamo mai avuto su quest’isola, ma con questo episodio si è toccato il fondo. Non conosco quella famiglia, che cingo in un abbraccio virtuale, augurando al ragazzo di riprendersi presto, ed apprezzando il suo senso civico per la condotta tenuta. Ma da isolana, da baranese, chiedo scusa per quello che è successo. Poteva e potrebbe capitare a ciascuno di noi, e mi mortifica e mi umilia che il sindaco non sia intervenuto a tutela della dignità di quelle persone e della intera comunità. Perciò gli ho scritto questa nota.

«E’ ormai di dominio pubblico – si legge nella nota – la circostanza che, a seguito del manifestarsi del primo caso isolano di Coronavirus, abbia iniziato a veicolare su numerosi gruppi Whatsapp un documento in formato PDF contenente le carte di identità e le fotografie della intera famiglia, ivi compresa una minore, cui appartiene il giovane risultato positivo al tampone. Il nucleo familiare risiede nel Comune di Barano d’Ischia, presso il cui Ufficio Anagrafe e Servizi Demografici sono custoditi i documenti e le relative notizie che hanno avuto indiscriminata diffusione.

La circostanza è decisamente sconcertante, oltre che penalmente rilevante, atteso che con il veicolare di quei documenti si è messa alla gogna una famiglia, in un momento delicato per la grave emergenza che il paese sta vivendo, senza rispetto di persone e sentimenti.

Non è intenzione della scrivente formulare alcun atto di accusa nei confronti della S.V. per quanto accaduto, ma va da sé che il primo cittadino del Comune “custode” dei documenti e delle relative schede rivesta agli occhi della collettività il ruolo di responsabilità che la maggioranza degli elettori gli ha attribuito, ed in quanto tale avrebbe dovuto con immediatezza innanzitutto ufficializzare le scuse dell’amministrazione alla famiglia colpita nei sentimenti; indi, promuovere indagine interna tesa all’accertamento di chi abbia consentito la fuoriuscita e la diffusione del file PDF, per pervenire infine all’affermazione della responsabilità penale, amministrativa e morale di chi abbia compiuto la vergognosa azione. A tutela prima di quella famiglia, e poi della comunità di cittadini baranesi, composta di persone perbene incapaci di gesti siffatti, ed infine a salvaguardia della faccia di tutti noi. A tutela del buon nome dell’amministrazione del Comune di Barano, alla quale anche la sottoscritta appartiene, che viene vista come la responsabile della grave violazione della privacy di questa famiglia

Dalla casa comunale di Via Corrado Buono, invece, finora non una parola nei sensi auspicati.

Tanto premesso, la scrivente CHIEDE al sig. Sindaco

– di conoscere quale sia stato l’iter che abbia portato alla realizzazione del fascicolo in pdf con gli atti segreti del comune di Barano e chi fosse indirizzato, per quale motivo sia stato collazionato

– di conoscere chi sia il Responsabile della protezione dei dati incaricato

– di conoscere a quali indirizzi sia stato diffuso il fascicolo della famiglia

invita

il Sindaco di Barano ad adottare le opportune iniziative richieste dalla peculiarità del caso, affinché sia consentito alle autorità competenti (cui pure la presente viene inviata) di perseguire le responsabilità penali ed amministrative, a tutela della dignità del nucleo familiare e dell’intera comunità baranese.