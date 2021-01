Differenza tra opzioni e azioni: quale tra queste due scelte fa al caso tuo?

Se sei interessato a investire, potresti aver sentito cose promettenti su opzioni e azioni, ma non sei sicuro di quale sia giusto per te.

Quando investi, non vuoi farlo alla cieca. Vuoi conoscere le strategie. Vuoi avere una conoscenza che ti renderà un investitore, non solo qualcuno con investimenti. La conoscenza può fare la differenza tra un enorme successo e un fallimento:purtroppo vediamo spesso come i grandi fallimenti nei quali incorrono tante persone sono legate proprio all’ignoranza e alla superficialità.

I grandi investitori. soprattutto che hanno avuto successo nel corso degli ultimi 20 anni, sono quelli che sono riusciti a mettersi sempre in discussione e soprattutto a studiare e a formarsi sempre, senza mai sedersi sugli allori e sui propri successi.

In questo articolo, esploreremo le opzioni rispetto alle azioni e i molti modi in cui puoi utilizzarle per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari [VIA] e vedremo anche che cosa sono nelle specifico le azioni.

Che cos’è di preciso un’azione?

Un’azione è un pezzo di proprietà di una società quotata in borsa. Questi pezzi di proprietà sono spesso chiamati azioni. Quando acquisti azioni di una società, diventi azionista. Ogni azienda ha una certa quantità di azioni in borsa che i privati ​​possono acquistare e vendere in borsa in tempo reale.

Spetta alla società quante azioni possono essere acquistate. La società può aumentare o diminuire il numero di azioni nello scambio. La società utilizzerà frazionamenti azionari per creare più azioni o frazionamenti di inversione per diminuire il numero di azioni.

Questa è una faccenda rischiosa. L’azienda deve farlo tenendo conto del prezzo e della domanda. In caso contrario, potrebbero esserci dei grossi problemi.

In fondo, il trading di azioni è tutto incentrato sull’offerta e sulla domanda. Domanda e offerta sono in continua evoluzione e adattamento, il che significa che acquirenti e venditori delle azioni di un’azienda devono stare al passo.

Ogni azione acquistata ti consente di possedere una certa percentuale della società di cui detieni le azioni. Ciò non significa che le tue azioni in magazzino ti consentano di controllare i rami dell’azienda. Piuttosto, hai voce in capitolo nelle questioni aziendali e un ritorno sull’investimento in base alle prestazioni dell’azienda.

Per determinare quale percentuale della società possiedi: dividi la quantità di azioni che possiedi in quella società per la quantità totale di azioni che la società fluttua nel mercato azionario.

Perché le azioni sono più valide come investimenti a lungo termine e non nel breve termine?

A breve termine, le azioni sono guidate da emozioni e clamore. Gli investitori si entusiasmano e desiderano investire in aziende che stanno lanciando prodotti nuovi ed entusiasmanti. D’altra parte, gli investitori si ritireranno da un’azione quando vengono portati alla luce cattive offerte o pratiche losche.

Tuttavia, lo studio dei dati finanziari e dei fondamentali generali della società può dare a un investitore dedicato un vantaggio nella determinazione degli utili futuri, della valutazione e del prezzo delle azioni di una società.

Se scegli una strategia di investimento a lungo termine, molto probabilmente diventerai un investitore di valore. Ciò significa che dovrai valutare i potenziali rischi e benefici delle azioni prima di acquistare.

Quando acquisti azioni, stai facendo una scommessa. Forse stai scommettendo che il prezzo di un titolo sta aumentando o è lungo. Puoi anche scommettere che diminuirà o diminuirà.

Questo è importante per differenziare perché andare lungo e corto hanno processi molto diversi. Quando vai a lungo con un’azione, il tuo obiettivo è trattenerla senza aspettarti di venderla nel prossimo futuro. In genere utilizzi i soldi del tuo conto bancario per acquistare le tue azioni.

È inoltre possibile utilizzare prestiti con leva finanziaria o carte di credito per acquistare azioni aggiuntive a un determinato tasso di interesse. Andare allo scoperto con azioni di azioni è diverso. Non usi i tuoi soldi. Invece, prendi in prestito azioni da un intermediario a un livello di prezzo specifico.