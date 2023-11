Difesa multipla contro Abramo: così si salva Giosi dal TAR?

Gaetano Di Meglio | In vista della data del 30 novembre, quando il Tar Campania dovrà esaminare il ricorso di Abramo Ciro De Siano per l’annullamento delle elezioni a Casamicciola del 14 e 15 maggio scorsi per un difetto nella pubblicizzazione delle liste, l’Amministrazione attuale affila le armi per difendersi. Ignazio Barbieri si è affidato all’avv. Vincenzo Aperto, che ha integrato con ulteriori osservazioni la memoria di costituzione già depositata lo scorso 29 giugno.

In premessa si riassume la tesi di De Siano, candidato alla carica di consigliere, non eletto, che ha contestato «la tardiva pubblicazione all’albo pretorio on line dei manifesti elettorali e delle liste dei candidati che determinerebbe, a suo dire, la illegittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale di Casamicciola Terme (comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) nella tornata del 14 e 15 maggio 2023 e, quindi, in via derivata, anche del verbale di proclamazione degli eletti».

Con un unico motivo di ricorso, «il ricorrente lamenta un pregiudizio, non avendo potuto palesare per i tempi stabiliti dalla normativa elettorale la propria candidatura ai cittadini del comune di Casamicciola Terme, “di cui risulta lesa irrimediabilmente la libera esplicazione del diritto di voto garantito dall’art. 48 Cost.”».

L’avv. Aperto innanzitutto ribadisce la inammissibilità del ricorso per un “vizio tecnico”, in quanto «promosso ai sensi dell’art. 130 c.p.a. e non ai sensi dell’art. 129 c.p.a.». Spiegando: «Il ricorrente ha impugnato atti che a suo dire hanno inciso sulla propria partecipazione alla competizione (e non sull’esito della stessa), pertanto il gravame a parere dello scrivente andava introdotto con il rito ex art. 129 c.p.a. nel termine di 3 giorni dalla pubblicazione dell’atto che si assume essere lesivo».

NESSUN ELETTORE E’ RICORSO AL TAR

La memoria richiama ancora una volta la qualità di candidato non eletto di De Siano per rimarcarne la carenza di interesse a ricorrere. In quanto «non dimostra una posizione differenziata o comunque un interesse diretto, concreto ed attuale che da una eventuale annullamento del risultato elettorale possa conseguire a sé medesimo. E’ noto che la posizione del candidato è indubbiamente diversa da quella del cittadino elettore sia per legittimazione che per interesse ad agire, in quanto il primo fa valere l’interesse proprio a ricoprire l’incarico elettivo e, dunque, un personale e diretto interesse alla modifica del risultato elettorale mentre il secondo esercita una vera e propria azione popolare di tipo correttivo nell’interesse generale».

Scendendo nel dettaglio: «In particolare, l’interesse al ricorso da parte del candidato non eletto consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare allo stesso dall’accoglimento dell’impugnativa e deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificarne l’esistenza in relazione a ciascuno di tali momenti. Non solo, l’interesse del candidato è quello di partecipare ad una determinata consultazione elettorale in un definito contesto politico e ambientale, ed altresì temporale. Ogni forma di tutela che intervenga ad elezioni concluse sarà sicuramente inidonea ad evitare che l’esecuzione del provvedimento che si assume illegittimo abbia, nel frattempo, prodotto un pregiudizio».

L’avv. Aperto su tale questione aggiunge: «D’altronde la stessa norma che il ricorrente assume essere stata violata, l’art. 31 del D.P.R. 570/1960, è posta a tutela del primario interesse del cittadino elettore: la ratio della norma risiede, infatti, nella volontà del legislatore di riservare all’elettore un periodo di tempo di serena riflessione prima dell’atto di votazione.

Ebbene, nessun cittadino elettore, nel caso di specie, ha promosso ricorso lamentando tale violazione e, di conseguenza, l’invalidità dell’intero procedimento elettorale».

Inoltre «la violazione del termine di cui all’art. 31 citato non compromette la totale par condicio tra tutti gli aspiranti candidati alle elezioni, che comunque non risulterebbe alterata, sicché appare davvero arduo ipotizzare un qualche pregiudizio per l’odierno ricorrente».

LA VOLONTA’ DEL CORPO ELETTORALE

La memoria poi ricorda che nel giudizio in materia elettorale «il principio della cd. prova di resistenza, nel quadro di una giusta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, non consente di pronunciare l’annullamento della competizione elettorale se l’illegittimità e/o omissione denunciata non ha influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l’eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi».

C’è poi la questione della prova della irregolarità: «Si evidenzia, a tale riguardo, che, per giurisprudenza consolidata, sebbene in sede di contenzioso elettorale l’onere della prova va valutato con minor rigore, i motivi non possono essere dedotti in forma generica, risolvendosi, in supposizioni o illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d’ufficio, dell’operato dei seggi elettorali.

Una denuncia delle irregolarità deve sempre essere sorretta da ulteriori allegazioni probatorie rispetto alle affermazioni del ricorrente, fermo restando che anche un ricorso recante motivi specifici può ugualmente risultare esplorativo, ogniqualvolta emerga che con esso si punti solo a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa».

E qui si richiama la giurisprudenza in materia: «E’, altresì il caso di ribadire che la radicale invalidità delle operazioni elettorali può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’integrale annullamento delle operazioni elettorali le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto.

Del resto, essendo il procedimento elettorale preordinato alla formazione e all’accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto – art. 48 Cost. -), è da ritenere che producano tale effetto invalidante solo quelle anormalità procedimentali che impediscano l’accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con effettiva e radicale diminuzione delle garanzie di legge.

Le altre anormalità, invece, quali le omissioni di adempimenti meramente formali ovvero le irregolarità comunque inidonee ad alterare in modo irrimediabile il canone della genuinità del voto nel suo complesso costituiscono delle mere irregolarità tutte le volte che non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, id est l’autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti».

L’ONERE PROBATORIO

Nel caso specifico di Casamicciola, si ritiene «che non emergano elementi idonei ad evidenziare la radicale compromissione della genuinità del voto e, in via mediata, l’integrale travolgimento degli esiti delle operazioni elettorali».

Il ricorso di De Siano non conterrebbe alcuna indicazione specifica: «E’ onere di chi agisce in giudizio avverso gli atti elettorali non solo formulare motivi specifici, indicando le circostanze concrete, il numero delle schede e delle sezioni di riferimento, la natura dei vizi denunziati, ma anche allegare in che modo tali presunti irregolarità, alterando la manifestazione del voto, comportino l’illegittimità del risultato proclamato e l’ottenimento di quello auspicato».

In materia elettorale, «in mancanza di espressa comminatoria di nullità, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato; pertanto, non possono comportare l’annullamento delle operazioni stesse le mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto».

In sostanza «L’interessato non può limitarsi a rappresentare presunte scorrettezze e/o omissioni nelle operazioni elettorali, ma è necessario che fornisca almeno un principio di prova, in termini indiziari, sul fatto che le irregolarità censurate abbiano determinato l’attribuzione al ricorrente di un numero di voti inferiore a quello effettivamente espresso dal corpo elettorale oppure, specularmente, con riferimento alla posizione di un controinteressato, il conteggio di un numero di preferenze superiore a quelle legittimamente riconoscibili».

La difesa di Ignazio Barbieri ricorda a questo punto che «Nei giudizi elettorali vale il principio secondo cui le irregolarità meramente formali non possono dar luogo alla caducazione delle operazioni elettorali in ossequio al doveroso rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione, fin tanto che si possa dare significato alla consultazione elettorale; cosicché, le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali, e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale».

LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

Infine la memoria “attacca” il nocciolo del ricorso, ovvero la pubblicizzazione delle liste: «Il ricorso anche sotto altro profilo è sicuramente infondato. Parte ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto la tardiva pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Casamicciola Terme dei manifesti elettorali e delle liste dei candidati in violazione dell’art. 31 D.P.R. 570/1960 che determinerebbe, a suo dire, la illegittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale e, quindi, in via derivata, anche del verbale di proclamazione degli eletti».

Sta di fatto che «L’art. 31 citato prevede che “le decisioni di cui all’articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all’art. 27, n. 3, e per l’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l’ottavo giorno precedente l’elezione”».

Dunque «Dalla lettura della norma non emerge che il termine indicato possa ritenersi perentorio né viene prevista una determinata nullità del procedimento elettorale in caso di violazione del suddetto termine».

Su questa questione dirimente viene richiamata una sentenza del Tar Sicilia, che in un caso analogo ha stabilito che «la norma non prevede in alcun modo espressamente che un’eventuale assenza delle predette pubblicazioni in formato informatico (id est: l’albo pretorio on line) comporti l’annullamento dell’attività elettorale svolta: l’art. 19, comma 1, e l’art. 22 del medesimo T.U. prevede unicamente l’obbligo di affissione delle liste all’albo pretorio ovvero in altri luoghi pubblici, adempimenti effettuati nel caso di specie (…). Né la mancata pubblicazione sull’albo on line, quale ulteriore forma di pubblicità legale, non sanzionata espressamente quale causa di invalidità delle elezioni (laddove siano state osservate le altre forme di pubblicità legale previste dalla normativa speciale), risulta aver inciso negativamente sulla affluenza del corpo elettorale alle elezioni amministrative».

Per concludere: «Come già argomentato con la memoria di costituzione, è dimostrato che tutte le altre forme di pubblicità sono state adempiute soddisfacendo l’interesse che la suddetta norma intende tutelare».