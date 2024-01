Difesa delle coste, Pascale spera in Manfredi

Ugo De Rosa | Anche l’Amministrazione comunale si candida ai finanziamenti della Città Metropolitana di Napoli che ha deciso di procedere al trasferimento di risorse in conto capitale ai Comuni costieri per interventi di messa in sicurezza delle coste dopo le recenti mareggiate del 2023.

L’avviso pubblico prevede l’individuazione di progetti di manutenzione di opere di difesa costiera da finanziare nel limite di 89.374 euro per ciascun Comune. I contributi sono destinati «a finanziare esclusivamente lavori per la realizzazione di interventi di manutenzione di opere di difesa costiera e dovrà riguardare aree di preminente interesse pubblico».

La Giunta presieduta da Giacomo Pascale, nell’approvare il DIP relativo all’intervento, rileva che «la stessa Città Metropolitana di Napoli sta attuando un intervento finalizzato alla riconfigurazione del litorale di Lacco Ameno, approvato in data 30.11.2021 ed in corso di esecuzione».

Dunque come si suol dire è stata colta la palla al balzo, evidenziando che «è nell’interesse del Comune di Lacco Ameno attuare interventi di messa in sicurezza del proprio territorio, e soprattutto delle aree costiere particolarmente vulnerabili a fenomeni di progressiva riduzione dell’ampiezza dei litorali e a danneggiamenti dovuti ad improvvise mareggiate».

L’Ufficio tecnico comunale ha dunque redatto il Documento Preliminare alla Progettazione (DIP) a firma dell’arch. Andrea Apetino, per l’intervento denominato “Opere di completamento della riconfigurazione del litorale di Lacco Ameno”, diviso in due lotti funzionali e il cui costo è stato stimato complessivamente in via preliminare in 203.209,09 euro. Di cui 114.800 per i lavori da appaltare.

La proposta progettuale, ritiene la Giunta, può essere candidata all’Avviso pubblico, «in quanto coerente alle caratteristiche richieste dallo stesso».

Il costo totale previsto, però, risulta essere superiore di 19.464,17 euro all’importo finanziato di 113.835,09 euro. Per tale motivo nella delibera che approva il DIP e la partecipazione all’avviso è previsto che in caso di ammissione al finanziamento la somma eccedente sarà coperta tramite cofinanziamento a carico delle casse comunali.

Rup è stato nominato l’arch. Vincenzo D’Andrea, responsabile del III Settore.