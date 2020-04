Difendo il segreto di Pulcinella. Ora più che mai

Per giorni vi ho letto nelle vostre elucubrazioni mentali circa la messa zero, il contagio zero, l’untore zero. Qualcuno, addirittura, senza vergogna ha avuto anche il coraggio di sbatterlo sul giornale con tanto di cerchio mentre era a testa in giù su un letto di ospedale e poi tutti alla corsa al cordoglio, alle condoglianze pubbliche e al ricordo.

Ieri Ischia ha offerto la sua prima croce al Covid-19. Il primo decesso per un paziente risultato positivo al coronavirus accertato nella solitudine dell’Ospedale Rizzoli. Un dramma che non avrà nessun momento di cordoglio collettivo, che sarà vissuto dalla famiglia reclusa in quarantena e che resterà nella storia della nostra isola. E, con il permesso degli storici, oggi non è il momento di aggiungere alla lista il nome del defunto. Non è il momento perché la difesa della privacy di chi si trova a combattere contro questo virus non può terminare con la morte. I ragionamenti che valgono per i vivi, sono ancora più validi per la morte.

proteggere l’identità di chi ci ha lasciato ci serve anche per proteggere l’identità di chi resta e resta a combattere questa maledetta malattia. Questo virus.

La facilità con quale gli ischitani hanno dimenticato che questa famiglia continua a lottare e a combattere contro il Covid-19 fa paura. Sui social, da ieri, messaggi di cordoglio, ricordi, foto e commenti hanno acceso una sorta di gara a chi lo rendeva più evidente. Una sorta di gara a chi la sparava più grossa e più commovente. Come se, ad un certo punto, qualcuno avesse detto come nel Gladiatore “Al mio segnale scatenate l’inferno”. Ma come si fa. Quale meccanismo scatta nell’uomo di dover, a tutti i costi, essere ipocrita e meschino fino alla fine?

Per giorni vi ho letto nelle vostre elucubrazioni mentali circa la messa zero, il contagio zero, l’untore zero. Qualcuno, addirittura, senza vergogna ha avuto anche il coraggio di sbatterlo sul giornale con tanto di cerchio mentre era a testa in giù su un letto di ospedale e poi tutti alla corsa al cordoglio, alle condoglianze pubbliche e al ricordo.

ontinuo a credere che rispetto e dignità, oggi, siano più importanti di notorietà e pubblicità. La salute, quella che qualcuno vorrebbe difendere con la notorietà dei nomi, viene difesa dall’efficienza e della rapidità delle istituzioni nel risalire alla positività.

Pretendere test e tamponi più rapidi, esiti esaminati in maniera più certe e più veloce e una gestione più efficiente di tutta la macchina organizzativa è la vera battaglia da combattere. E, invece, pretendiamo il nome, il cognome. Per fare cosa? Per sapere se sono stato a contatto con Tizio e con Caio. Siamo al primo di aprile e siamo chiusi in casa dall’11 marzo. Sono trascorsi abbondantemente i 14 giorni dal possibile contagio. Smettiamola!

l fatto che tutti lo sappiano, che molti ne hanno reso nota l’identità, passando addirittura per la Parrocchia “zero”, non significa che dobbiamo rinunciare alle nostre idee, alle nostre posizioni e alle nostre scelte.