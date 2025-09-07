«Difendiamo l’isola dagli scempi: il Funnulillo e il mare non si toccano»

Il Fronte Unito dell’Ambientalismo scrive a Legnini, Mattera e Miccio. Ambientalisti in campo: “Serve un confronto, il Funnulillo e il mare vanno difesi”

Il fronte ambientalista isolano torna a farsi sentire e chiama direttamente in causa le istituzioni. Con un comunicato diffuso il 6 settembre, il Fronte Unito dell’Ambientalismo dell’isola d’Ischia ha annunciato di aver inviato una richiesta di incontro al Commissario Straordinario Giovanni Legnini, al presidente del Consiglio comunale di Casamicciola Gianfranco Mattera e al presidente dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” Antonino Miccio.

L’occasione è il prossimo Consiglio comunale, fissato per martedì 9 settembre alle ore 15, durante il quale gli ambientalisti chiedono che vengano affrontate questioni ritenute cruciali per la tutela del territorio. La lettera, firmata da Gianni Vuoso, coordinatore del Fronte, e da Nicola Lamonica per i VAS (Verdi Ambiente e Società), denuncia innanzitutto “l’ingiustificato abbattimento del Capricho”, edificio storico la cui eliminazione continua a suscitare polemiche.

Non meno grave, sottolineano i firmatari, è “la realizzazione della colmata davanti al Pio Monte della Misericordia”, un intervento definito “in diminutio”, completato con materiali plastici destinati a finire in mare, con un inevitabile impatto inquinante. A ciò si aggiunge “la devastazione del vecchio cratere del Funnulillo”, destinato, secondo la delibera comunale numero 31, a essere riempito con materiale di risulta e trasformato in un parcheggio.

Come se non bastasse, la nota del Fronte segnala la prospettiva di una seconda colmata e un intervento nell’area individuata per la Caserma della Forestale, già teatro di contestazioni e proteste.

Per questo, nella loro richiesta ufficiale, Vuoso e Lamonica sollecitano chiarimenti immediati sui progetti citati e domandano che le relative questioni siano iscritte all’ordine del giorno della seduta consiliare del 9 settembre. “Chiediamo un incontro col Commissario Legnini e che il presidente del Consiglio comunale inserisca queste problematiche nell’agenda dei lavori, affinché ci sia chiarezza sulle prospettive che attendono il territorio”.

Il Fronte Unito dell’Ambientalismo ribadisce così la necessità di fermare opere considerate dannose per l’ambiente e la comunità, e richiama le istituzioni a un confronto pubblico, nella convinzione che solo la trasparenza e la partecipazione possano evitare nuovi scempi ambientali sull’isola.

Il Comunicato stampa

Il Fronte Unito dell’Ambientalismo ha inviato al Commissario Straordinario Legnini, al Presidente del Consiglio Comunale di Casamicciola sig. Gianfranco Mattera ed al Presidente dell’Area Marina Protetta “Regno di nettuno” dr. Antonino Miccio una richiesta di incontro in occasione del prossimo Consiglioi Comunale che dovrebbe tenersi martedì 9 settembre alle ore 15.

La lettera, sottoscritta da Gianni Vuoso come coordinatore del Fronte e da Nicola Lamonica per i VAS,pone l’attenzione sull’ingiustificato abbattimento del Capricho, sulla realizzazione della colmata in diminutio dinanzi Al Pio Monte della Misericordia corredato da plastiche che andranno ad inquinare il mare, la devastazione del vecchio cratere “Funnulillo”.

Come se non bastasse, ci troviamo difronte ancora alla realizzazione di una seconda colmata e ad un intervento presso l’area che avrebbe dovuto ospitare la Caserma della Forestale.

Nel chiedere infine chiarimenti in merito ad eventuali progetti riguardanti gli interventi citati, i firmatari della lettera chiedono un incontro col Commissario Legnini ed al Presidente del Consiglio Comunale di inserire le questioni all’odg dell’incontro consiliare.