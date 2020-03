Didattica a distanza al tempo del Coronavirus, un esempio pratico al Mattei.

Esperimento di didattica a distanza pienamente riuscito all’Istituto Mattei di Casamicciola! Come è noto, a causa dell’ordinanzadettata dall’emergenza Coronavirus in atto c’è stata la chiusura delle scuole e degli istituti di formazione di tutta la regioneCampania. Le attività didattiche in presenza sono sospese per un tempo non determinato, viste le possibili successive proroghe di chiusura.

Quando lo contattiamo, il dirigente scolastico Antonio Siciliano è alle prese con le note ufficiali del Ministero dell’Istruzione, la Regione, la protezione civile e le mille incombenze di un istituto ancora alle prese con il post terremoto. La paura c’era stata e pure tanta, ma l’istituto Mattei di Siciliano ha riaperto in tempi record ed ora, in tempi record, reagisce o almeno prova a farlo all’emergenza Coronavirus. Sono le 20,40 e ad Aversa, Antonio Siciliano, da casa ancora lavora per non bloccare e paralizzare le attività del suo istituto.

L’istituto Mattei da tempo sperimenta il lavoro a distanza, le riunioni e le lezioni via Skype, prova a lasciare lo smart working. E lo fa soprattutto in questi giorni di emergenza coronavirus e, “vista la situazione emergenziale che si vive particolarmente in alcune aree nel Paese circa il Coronavirus offre alla sua utenza nuove opportunità. Con una comunità scolastica di circa 1000 persone ed una mobilità costante da e per l’isola d’Ischia, veloce e quasi incontenibile, il dirigente avverte tutta la responsabilità di gestire bene la situazione e sin da subito ha messo a disposizione dell’utenza un indirizzo mail per comunicare immediatamente all’istituzione scolastica tutto quanto c’è da comunicare. “Non è tempo di sterili polemiche e neppure di allarmismi, è però il tempo della massima prudenza e della massima attenzione e sono certo che se ognuno farà la propria parte con scrupolo e serietà la situazione sarà facilmente gestibile“ ci dice senza mezzi termini prima di a fare chiarezza sulla sperimentazione attuata.“Le sperimentazioni della nostra scuola in tema di smart working, mai come oggi ritornerebbero utili. Siamo i primi sull’isola a mettere in atto tali strategie di lavoro”.

Le parole

-Cosi, in piena emergenza e parte la “Didattica on-line“ al Mattei. Come è andata dottor Siciliano?

“ Per far fronte alle varie necessità didattiche nella giornata del 27 febbraio sono partite varie sperimentazioni. In occasione di una conferenza saltata si è provveduto a rimediare utilizzando piattaforme di videoconferenza per permettere agli alunni di seguire le indicazioni e poter portare avanti un progetto di Alternanza Scuola Lavoro con l’azienda tedesca Uptoearth. Per poter partecipare a questa videolezione si è utilizzato il partnership della scuola, Microsoft. Si è utilizzato in particolar modo il software Teams, che permette di creare una stanza virtuale dove poter interagire, sia attraverso audio/video sia attraverso una chat“.

-Ci da un pò di numeri?

“ L’incontro è durato circa 2 ore, coinvolgendo 35 alunni, alcuni docenti e il CEO dell’azienda Dott. Filippo Iodice. La lezione è stata molto coinvolgente ed i ragazzi hanno partecipato in modo attivo. Per far fronte all’emergenzae dunque sopperire alla mancata partecipazione e frequenza a scuola, tra le tante iniziative,la Scuola sta attivando, inoltre, per tutti gli alunni ed i docenti, un account Microsoft che permette di poter utilizzare tutti gli strumenti forniti dal pacchetto Office365“.

-La prima volta in assoluto?

“C’è da dire che già da anni la scuola è promotrice dell’uso delle TIC in attività didattiche: l’uso di piattaforme didattiche quali Edmodo, WeSchool e Zoom esistono già come strumenti usuali ed innovativi per la didattica. La Scuola va avanti ed il Mattei già è partito… (lunga pausa NDR). Un grazie particolare ai docenti che hanno partecipato che sono il prof. ing.Giuseppe Esposito; ing. prof. Geppino Salemme; prof.ssa ing. Sonia Tamburro ;prof. ing.Mario Castagna; prof.ssa Manuela Vastolo; la prof.ssa Loredana Mancuso“.

Insomma il futuro dell’istruzione prova a sbarcare anche ad Ischia e di certo non sarebbe uno sbarco di poco conto.