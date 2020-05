Dictat, si manifesta a Forio

Questa mattina, come nel resto d’Italia, a Forio è andata in scena “DICTAT”. La protesta delle “Ditta Imprese Commercio Turismo Artigianato Trasporti” contro il governo organizzata dalle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio.

Il messaggio è chiaro: “Siamo stati abbandonati!!! In queste condizioni siamo destinati a scomparire. Lunedì 4 maggio Partecipa anche tu a questa protesta, se puoi stampa e attacca la locandina alla tua serranda, al tuo taxi, nella tua vetrina, in alternativa se non hai la stampante esponi un tricolore. Per piacere condividete questo messaggio con tutti i vostri contatti. Facciamo sentire la nostra voce!!!”





– foto Anniria Punzo –

Le 5 richieste

1) AIUTI ECONOMICI VERI X LE ATTIVITÀ CHIUSE E I PROPRI DIPENDENTI

2) SOSPENSIONE TASSE E CONTRIBUTI FINO AL 31-12-2021

3) CHIAREZZA E TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E LEGISLATIVI

4) REGOLE DI RIAPERTURA CERTE E UGUALI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

5) CESSAZIONE IMMEDIATA OSTILITÀ E DISCRIMINAZIONE DELLO STATO CONTRO I POSSESSORI DI PARTITA IVA