Diciannovenne intubata al Rizzoli dopo un principio di annegamento. Lotta tra la vita e la morte la giovane bagnante trasportata d’urgenza all’ospedale lacchese in condizioni gravi. L’annuncio e l’invito alla preghiera lanciati da Padre Maurizio, superiore del Convento di Sant’Antonio nel corso della messa esequiale del Cap. Rodolfo Punzo. “Il tempo di finire la messa e scappo in ospedale a impartire i sacramenti a questa ragazza sfortunata -ha detto il prelato-. Preghiamo anche per leim come vedete, nessuno di noi può conoscere il giorno né l’ora”.