Diario di guerra. Nastya ha 4 anni

Andrea Esposito | Mio nipote Misha è, mi rifiuto di dire era, un manager affermato, consulente finanziario per una delle più grandi banche private di Kiev. Ha una moglie meravigliosa, Luda, e una figlia che è un cartone animato per quanto è carina, intelligente e deliziosamente birichina. Nastya ha 4 anni ed insieme ai suoi genitori, per ora, ha perso tutto. Ma il tutto di Nastya ovviamente è diametralmente diverso da quello dei suoi genitori. Questa meravigliosa famigliola, onesta, laboriosa, seria, senza debiti ne’ scheletri nell’armadio, giovani belli e forti, è scappata da Kiev al cadere delle prime bombe russe sulla capitale ucraina. Dopo un viaggio di 12 ore, che di solito coprivano in 2 ore, sono giunti al paesino della nonna di Nastya, mia cognata, la sorella di mia moglie, in una zona per ora relativamente tranquilla, un paesino grande più o meno come Lacco Ameno, appena a nord di Leopoli, al confine con la Polonia.

Per Misha e Luda lasciare Kiev ha significato perdere tutto ciò che avevano costruito nella loro giovane vita adulta: il lavoro di entrambe (anche lei lavora in banca come impiegata), una bella casa appena acquistata, gli amici, gli interessi, le gioie quotidiane, la vita insomma. Il futuro è un’incognita assoluta, totale, della quale si vedono in questo momento solo tinte oscure, difficoltà, dolore. La ricostruzione è un’idea e un concetto così lontano per il popolo ucraino in lotta che, per ora, neppure ci pesano. Il presente è solo uno, imperativo assoluto: resistere all’invasore. Per Nastya ovviamente la quotidianità e le sue quotidiane privazioni sono del tutto diverse, è troppo piccola per comprendere la complessità degli eventi, ma ne avverte la drammaticità proprio nelle privazioni stesse, nel cambio radicale, repentino, brutale della sua esistenza di bambina, perché Nastya ha solo 4 anni e anche lei ha perso tutto. Ha perso i capricci che faceva la mattina quando litigava allegramente con mamma Luda per scegliere il vestitino da indossare, ha perso i bonari rimproveri di papà Misha quando si intratteneva la sera per troppo tempo al pc con i suoi giochi, mentre era l’ora di andare a dormire. Ha perso la scuola, gli amici, i giochi. Ha perso l’innocenza, ha perso la serenità.

Chi ha perso di più tra Nastya e i suoi genitori? Sono interrogativi ai quali la guerra non da risposta. Perché’, al contrario di quanto intendono convincerci alcuni pacifisti cinici che ritengono che la resa di Kiev sia la soluzione a tutti i mali e la Pace significhi consegnare armi e bagagli l’occidente a Putin, insieme a tutti i nostri valori, quelli dei nostri nonni, dei nostri padri, morti per lasciarci libertà ed autodeterminazione…al contrario di queste vomitevoli boiate da codardi senza un grammo di spina dorsale…la guerra NON è, solo vivere-o-morire. La guerra porta con sé mille altre sfumature, altrettanto drammatiche, che stanno esattamente nel mezzo tra il vivere ed il morire e che, manco a dirlo come sempre, colpiscono in primis i più deboli, ovvero i minori, i bambini. Nastya ha 4 anni ma come lei hanno la stessa età tanti altri bimbi ucraini meno fortunati: alla frontiera con la Russia, quella del Donbass ad Est, quella immediatamente dopo la città martire di Mariupol, che porta verso Rostov sul Don scompaiono bambini a migliaia.

Non si sa che fine fanno, nessuno ha la facoltà di controllo dopo l’ingresso in Russia. Sono deportati minorenni, deportati bambini, esattamente come quelli che finivano – nel silenzio totale – i loro giorni nei lager nazisti, magari sotto il bisturi di angeli della morte come il dottor Menghele. Ma non esiste solo la ferocia russa, esiste anche l’anarchia, la mancanza totale di controllo sulla tratta dei minori: anche questo status, sia chiaro, è da addebitare a Putin e alla sua politica neonazista e soverchiatrice. Tutto comincia con l’invasione russa dell’Ucraina, su questo dobbiamo prendere una posizione chiara, intellettualmente onesta, ma soprattutto pubblica: se la Russia non avesse invaso l’Ucraina nulla di tutto ciò sarebbe stato, neppure le rappresaglie, neppure la propaganda dall’altro lato. La Nato non c’entra nulla, ormai è palese dopo le bombe a 20 km da Varsavia, la Russia non subisce alcun accerchiamento da quella che era solo un’eventuale ipotesi e ora, dopo la concessione del governo di Kiev, neppure più un’ipotesi.

I missili intercontinentali di cui quasi tutte le potenze mondiali dispongono, capaci di colpire a migliaia di km di distanza, fa si che pretesti territoriali come quelli accampati da Putin siano semplicemente vomitevoli scuse sul sangue dei civili ucraini che brilla sui calcinacci del teatro dell’opera, dell’ospedale e delle scuole e degli asili di Mariupol e di tante altre città. Anche la totale mancanza di controllo non si può che addebitare allo status-quo: c’è un contrabbandiere canadese di minori, al quale danno la caccia le polizie di tutto il mondo, che sembra sia riuscito a mettere in salvo una trentina di bambini dalla suddetta cittadina al confine russo e con loro sia scomparso nel nulla. Possiamo solo ipotizzare che fine faranno. Sfumature di guerra, drammi spaventosi e intangibili, esattamente nel mezzo tra il vivere e il morire. Mia nipote Nastya ha 4 anni, esattamente come quei bambini. Da quando l’invasore ha svegliato l’Ucraina con le bombe, sono diventate sempre più all’ordine del giorno le aggressioni ai civili, sterminati a centinaia dalle bombe russe: una tecnica vecchia come la storia russa, un residuato dello stalinismo, colpire la gente, colpire il popolo, per spezzare il morale dei soldati e devastarli col senso di colpa. I russi non guardano più in faccia a nessuno, distruggono tutto sulla loro strada. Abbattono i simboli della vita quotidiana ucraina, come la torre della televisione a Kiev o il memoriale contro le vittime della 2GM di Babyn Yar. Zaporizihia, la più grande centrale nucleare del paese, è in mano ai russi: nei suoi pressi si moltiplicano incendi e devastazioni.

È un pericolo, non soltanto per l’ucraina, ma per tutto il mondo. La strage di Sumy, di Zytromir, cittadine pacifiche senza alcun sito militare, colpite dai russi che le hanno bombardate con crudeltà sistematica colpendo edifici civili, case, asili, hanno saccheggiato, derubato, stuprato ed impiccato donne, ci dà il metro di quanto sia mutata – ovviamente in modo più barbaro – la strategia di Putin che non riesce ad imporre la propria supremazia sul terreno dopo quasi un mese di battaglia. Le città conquistate si oppongono, i cittadini escono a manifestare in piazza nonostante i colpi, Mykolaiv è stata riconquistata pagando un prezzo altissimo di vite umane ed infrastrutture, Kherson è ammutinata, Irpin e Kharkiv resistono ma solo completamente rase al suolo. Chi non può combattere, vecchi donne e bambini, rimane nelle cantine e nei sotterranei o nelle metropolitane per giorni e notti.

Contatto la mia amica MARIANA MANSUR, giornalista professionista presso il quotidiano della cittadina di IVANO FRANKIVSK, ucraina centrale, che mi conferma quanto leggiamo sui media occidentale, senza troppi giri di parole:

Di tanto in tanto scatta allarme pericolo, accendono le sirene, tutti corrono nelle cantine. Nonostante paura e incertezze, ognuno cerca di essere utile, ognuno ha il suo proprio fronte. Gli uomini vicino gli uffici militari hanno fatto le file per andare a combattere. Sono parecchi i volontari per difendere il loro territorio. Questo è un obbligo di un ucraino onesto. Noi non abbiamo avuto paura negli anni 90 a salire sulle barricate per costruire il paese, e io non immagino come si può non difendere adesso la patria. I soldati anno bisogno aiuto. Non soltanto con gli armi, ma anche medici. Nella città e i villaggi aderenti sono parecchi smistati dal est. Tutti gli posti per alloggio sono occupati. Vivono nelle scuole, negli asili. Parecchi donne e bambini sono fuggiti all’estero. Chi è rimasto, cerca aiutare l’esercito come può. Gli ex-studenti, insegnanti, bambini, grandi e piccoli, i genitori – tutti coloro che hanno possibilità, vengono per fare le reti per mascherare le armi. Altri – cucinano, imparano per fornire primo soccorso, raccolgono i vestiti e partecipano alle varie attività volontari.

Il sindaco e altre autorità invitano gli imprenditori di riprendere le loro attività, aprire i negozi, le mense pubbliche. Ci sono parecchi donatori di sangue. Nei centri di raccolta ci sono file di tante persone. I volontari organizzano trasporto e distribuzione dell’aiuto umanitario, ricevuto dall’estero e dai cittadini. I cittadini portano tutto – i cereali, la pasta, le conserve, dolci, tè, caffè, prodotti per igiene personale, pannolini. Tutto va distribuito. Però, ci sono le mancanze. Mancano i prodotti militari. Non bastano i caschi, giubbotti antiproiettile, mezzi di comunicazione e altro. Poiché si formano alte brigate difensive. Gli ucraini sono molto grati agli italiani per sostegno che vediamo. Grazie di aver partecipato alle manifestazioni contro la guerra. Grazie per aiuto umanitario. Grazie di cuore”