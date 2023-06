Diane Warren premiata il 12 luglio a Ischia Global Festival

La leggendaria compositrice americana Diane Warren (14 nomination all’Oscar ed una statuetta alla carriera nel 2022) riceverà il 12 luglio il premio William Walton Legend Award, massimo riconoscimento della 21esima edizione dell’Ischia Global Film and Music Festival (dal 9 al 16 luglio) promossa dall’Accademia internazionale Arte Ischia con il sostegno del MiC (Dg Cinema e audiovisivi) e della Regione Campania. Ad annunciarlo è il fondatore e produttore del festival Pascal Vicedomini nel corso della cerimonia di premiazione nei saloni del Coni di Roma dove il giornalista napoletano ha ricevuto il premio Fair play for life per la sezione spettacolo insieme ad Osvaldo Bevilacqua, Bruno Luverà, Andrea Purgatori e ad altre personalità dell’informazione con la partecipazione della Banda Musicale dell’Esercito Itraliano. “Sarà un onore rendere omaggio ad una grandissima donna e soprattutto ad un artista che è già nella storia della musica mondiale” aggiunge Vicedomini aggiungendo che a premiarla sarà “l’altrettanto leggendario” produttore americano Clive Davis, colonna del festival che si annuncia tra i più attesi dell’estate dello spettacolo internazionale come conferma la presenza, anticipata ieri, del grande regista americano Rob Marshall. Creatore del film Oscar ‘Chicago’ e recentemente del live action ‘La Sirenetta’. Marshall sarà premiato con l’Ischia Legend Award – Nel nome di Luchino Visconti il 15 luglio nel corso del gala di chiusura al Regina Isabella. Marshall, anche coreografo e grande uomo di teatro ha portato sullo schermo musical di successo e grandi storie da Nine, l’omaggio al Fellini di 8%, ai Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, da Into the Woods a Il ritorno di Mary Poppins e Memorie di una Geisha. Il premio sarà consegnato il 15 luglio nel corso del gran gala finale di Ischia Global al Regina Isabella. Il Global festival è realizzato in collaborazione con Riflessi, RS Productions, Givova, Banca Ifis, Vulcano Buono, Caremar con la partecipazione di The Hollywood Reporter e di Rai – Radio2.