Diamo gusto al solidale: la serata speciale dedicata ai malati oncologici questa sera al Soccorso

Gaetano Di Meglio | Buon cibo, buona musica e un grandissimo cuore: ecco gli “ingredienti” dell’atteso evento che colorerà il Piazzale del Soccorso a Forio, il prossimo 21 agosto, dal titolo “Diamo gusto al Solidale”.

Un appuntamento unico nel suo genere, un incontro di tanti chef e buongustai che, tra musica e panorami stupendi, pone l’accento sull’importanza dei gesti solidali e sull’amicizia.

Fortemente voluto dall’ass. Croce Rosa Ischia Soccorso e dall’ass. A.D.I. presiedute da Rosa Iacono, l’evento trasformerà per una notte il Piazzale del Soccorso in un grande banchetto, dove poter assaporare bontà gastronomiche e donare fondi a favore dei malati oncologici.

A svelarci alcuni dei dettagli di questo magico evento é chef Alessandro Nistri, tra i fautori dell’evento “Diamo gusto al solidale”.

Non c’è famiglia, purtroppo, che non abbia avuto una esperienza diretta con parole difficili da comprendere, come neoplasia, chemioterapia, radioterapia e molti, purtroppo, hanno dovuto fare i conti con il non superare la malattia. Ci sono tante famiglie, infatti, che dopo la diagnosi si sono dovuti arrendere per lo sviluppo della malattia ma non bisogna mai dimenticare che c’è bisogno di stare vicino a chi si trova a combatterla, perché la battaglia affrontata in due è più “comoda”.

Come nasce l’idea di “Diamo gusto al solidale” e di focalizzarsi soprattutto su quelle che sono le attenzioni per i malati oncologici?

“L’idea nasce per il semplice fatto che – ci racconta lo chef Alessandro Nistri -, trovandoci a fare i conti con questa malattia del secolo, ci siamo resi conto che ci sono dei gap che a Ischia, essendo un’isola, si hanno più che in altri luoghi, come il trasporto in terraferma che, paradossalmente, sembra una cosa facile da sopperire. Ma non è così. Basti pensare semplicemente alle tariffe dei traghetti che, purtroppo, sono previste per determinati trasporti o quando ci si trova ad affrontare determinate spese per effettuare questi trasporti che non sono all’ordine del giorno. Ci siamo resi conto che molte persone possono trovarsi in questa situazione e nel non riuscire ad affidarsi a questi servizi specialistici ci si affida a rimedi fai da te come proprie auto private, con tutti i vari problemi che possono intercorrere.

C’è chi ci ha raccontato che, non avendo mezzi, ha affrontato un viaggio con il familiare ammalato per fare una chemio a Napoli e lo ha seduto sul seggiolino posteriore dell’auto con un plaid, senza la bombola di ossigeno e con tutte le varie situazioni che si possono creare in questa circostanza. Ecco, ci siamo chiesti perché non fare qualcosa per aiutare queste persone? E insieme con Raffaele Angelino abbiam deciso di chiamare a raccolta tutti i nostri colleghi, quelli più vicini al nostro mondo: chef, pasticceri, pizzaioli, bartender. Ci siamo ritrovati tutti ad essere vicini a questo tipo di problema.

Vedi, facciamo tantissimi eventi di beneficenza, come quelli che si fanno nel periodo natalizio o gli eventi che si fanno durante l’estate e che comunque creano a un piccolo fondo per delle associazioni, come quello realizzato per il Pausillipon, e ci siamo detti perché non raccogliere le forze di amici, soprattutto che fanno il nostro lavoro, e mettiamole in campo per creare un fondo che possa andare a sovvenzionare l’associazione Croce Rosa di Rosa Iacono”.

L’idea nasce da questa esigenza, ovvero creare un fondo a disposizione delle associazioni di volontariato…

“L’associazione di Rosa Iacono, anche grazie al nostro fondo, garantirà alle persone più fragili e più bisognose sia un’assistenza infermieristica a domicilio e sia nella sua struttura, in più vi sarà il trasferimento in terraferma o sull’isola per quanti hanno bisogno di trasferte per sottoporsi a determinati cicli di chemio o radio. L’idea è nata per creare un fondo cassa da sovvenzionare questo tipo di situazioni. I fondi servono per sopperire anche alle basi dell’assistenza e per mettersi in gioco. Ecco, noi ci stiamo provando e con questo nostro primo progetto “Diamo gusto al solidale”, proprio attraverso gli chef, vogliamo creare non una semplice colletta, ma un qualcosa che ci soddisfi e ci faccia trasmett il piacere di poterla realizzare. Sarà un evento straordinario, ma voglio aggiungere una cosa…”

Prego

“Nulla, volevo ringraziare tutti i nostri amici, chef, pasticcieri, pizzaioli e bartender che sono innanzitutto amici e che si sono trovati in questa situazione. Inoltre ringrazio tutti i nostri sponsor che si sono trovati a combattere contro questa malattia. Anche per questo, lo sottolineo, abbiamo avuto “vita facile” nell’organizzare il tutto, anche se non sono mancati i salti mortali e le difficoltà legate al periodo pieno dell’estate.”

E allora facciamo un invito a partecipare.

“Abbiamo bisogno del vostro aiuto e del vostro supporto. Lunedì sera, sul piazzale del Soccorso ci saranno, soprattutto, tanti amici che hanno la loro credibilità e la mettendo al servizio di questo progetto che, speriamo, possa essere replicato nei prossimi anni. Ci vediamo lunedì sera e, in occasione dell’anniversario del Terremoto di Casamicciola, alle 20.57 terremo un significativo anche se breve momento di ricordo”.

Se Alessandro Nistri è la mentre, Raffaele Angelino è il braccio. L’esperienza da chef e di specialista nel catering, infatti, fa di Angelino un punto di riferimento assoluto sull’isola.

Raffaele, continuiamo il nostro racconto alla scoperta dei segreti di “Diamo gusto al solidale”. Alessandro ci ha raccontato quella che è stata l’idea e quella che è stata la motivazione, con te, invece, vorremmo scoprire cosa vivremo sul piazzale del Soccorso. Cosa avete organizzato? Cosa si vivrà noi quella sera?

“Quando Alessandro mi ha proposto di fare questa cosa, non me lo sono fatto dire due volte e mi sono attivato proprio come chef di cucina e come catering. Questa è una cosa bellissima da fare. Abbiamo cercato di riunire tutti quelli che ci stanno vicino in questo momento e, in maniera naturale, si sono offerti volontariamente. E ognuno di noi vi farà assaggiare delle cose antiche o innovative. Ognuno di noi porterà qualcosa di bello per aiutare questo “Diamo gusto solidale”. Tutto per questi ragazzi, uomini e donne che hanno bisogno di aiuto con la Croce Rosa che é sempre vicina a tutti. Io devo ringraziare anche gli sponsor che ci stanno affiancano e spero che porteremo un sacco di gente e aiuteremo molta gente perché l’isola ha bisogno anche di questo”.

Un evento che si celebra il 21 agosto sul piazzale del Soccorso, subito dopo l’evento degli amici dell’Actus Tragicus. Immagino che gli amici vi abbiano aiutato in maniera sostanziale

“Noi la dovevamo fare il 28 ed ecco che arriva la solidarietà. Mi ha chiamato Pasquale Di Meglio e mi ha detto: “scusa, ho tutto montato, perché non unite le vostre strutture alle nostre, le mettiamo insieme e cerchiamo di fare una cosa di grande show?” Che bello! Abbiamo preso in parola Pasquale e insieme faremo sicuramente qualcosa di grandioso”.

Il ruolo di Rosa Iacono è importante. Una donna che non si è mai fermata, che si è sempre prestata, offerta e ha sofferto per gli altri. Penso che anche da parte vostra ci sia un buon riconoscimento a questa iniziativa.

“Assolutamente sí. Appena le abbiamo esposto il problema ha detto subito “Attiviamoci” ed è venuta con noi al Comune di Forio e ha fatto la richiesta. Vedere una donna che non se lo fa dire due volte è di aiuto e sprone. Non avevamo neanche finito di esporle il progetto che ci siamo messi in macchina e ci siamo recati presso gli uffici. Per me è una donna, un combattente ed è una cosa meravigliosa perché é una donna che non guarda alla politica o agli interessi, ma sta vicino all’isola. Oggi l’isola ha bisogno di persone che presenti su tutti i territori. Io sono napoletano ma vivo l’isola da sempre e so per certo che se ci aiutiamo, Ischia diventa una cosa meravigliosa!”.

In tantissimi hanno risposto all’appello degli organizzatori. Ecco chi partecipa

Ecco, di seguito i partecipanti all’evento: “Bar Pizzeria Gastronomia Da Slama – Pastry Chef Alessandro Slama; Porto 51 – Bartender Andrea Calise; Pasticceria Luisa – Pastry Chef Maria Di Iorio; Pizza boutique Mangiafuoco – Maestro pizzaiolo Giovanni Barbieri; La locanda di vito – Chef Vito e Mario Calise; Ristorante Cap’ è Fierr – Chef Vincenzo Ferrandino; Ischia Salumi – Chef Francesco Di Costanzo; Ristorante Taverna Antonio – Chef Luciana Cervera; Bar Ristorante La Floreana – Chef Tony Galano; Nu poke sushi – Chef Gianluca D’Alterio; Ristorante Kantharos Enoteca Gastronomica – Chef Lorenzo Fuoco; Ristorante Steack House Da Carusino Chef’s Antonio Caruso, Maurizio Patalano e Giovannangelo Di Meglio; Azienda Agricola giardino Mediterraneo – Chef Bartolomeo Regine; Pasticceria dolci di Caredda – Enrico Caredda; Catering Angelino – Chef Raffaele Angelino; Chef Alessandro Nistri.

Musicisti: Wedding Cafè; Freetimes Trio Live Smoothjazz.

Ceramisti: Kèramos; Cianciarelli.

Aziende vinicole: Vini Casa D’Ambra; Cantine Antonio Mazzella.

E tutti gli Sponsor: Ice-men vendita ghiaccio; Ragosta; Ass. Italiana Epilessia Associazione Italiana Epilessia; Oro Ischia; Pescheria Ciaffatore; Futurpesca Futurpesca; La Raspata; Lombardi Catering srl; Magno Allestimenti Ischia; VaRa Catering; I Sapori della mia Terra Azienda Agricola; La Venere Cartoleria; Eden Frutta.

Il progetto e la mission

Questo progetto nasce da un’Idea dello Chef Alessandro Nistri che, con il grande appoggio di Raffaele Angelino “Catering Angelino”, ha coinvolto gran parte degli Chef isolani per sposare tutti insieme una causa benefica per la nostra Isola.

Tutti i collaboratori, prima di essere Chef sono amici che hanno abbracciato fin da subito la causa ed hanno deciso in modo unanime di mettere a disposizione il loro lavoro (in presenza e non) e la loro bravura nella realizzazione di piatti da far degustare durante la serata per supportare una raccolta fondi.

Il desiderio è quello di riuscire a supportare il più possibile l’assistenza per i malati oncologici meno ambienti della nostra Isola.

Ed è così che è stato studiato un progetto che si vede realizzabile grazie alla figura indiscussa, nel panorama Isolano, di Rosa Iacono.

La suddetta in qualità di Presidente e fondatrice delle associazioni: Ass. Disabili isola d’Ischia 1987, Ass. Croce Rosa Ischia soccorso dal 1997 e Gruppo “Piccoli Volontari crescono” 2019 é stata chiamata a partecipare con un ruolo fondamentale.

In particolare il compito dell’Ass. Croce Rosa Ischia Soccorso dal 1997 sarà quello della gestione del fondo economico devoluto per intero.

Esso sarà destinato esclusivamente ad uso e consumo delle necessità dei pazienti oncologici di tutta la comunità isolana con particolare riguardo a quelli più fragili e bisognosi.

A tale riguardo l’Associazione Croce Rosa Ischia Soccorso offrirà a chi ne farà richiesta, nei modi e nei termini da stabilirsi, un servizio di Trasporto autoambulanze verso strutture che praticano terapie oncologiche e un Servizio Infermieristico ambulatoriale e/o domiciliare per i pazienti affetti da malattie oncologiche.

Il tutto, ovviamente, fino ad esaurimento del suddetto fondo che sarà, assolutamente rendicondato e a disposizione del Comitato organizzatore dell’iniziativa.

Ricordiamo inoltre che entrambe le associazioni sono iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Campania attuale RUNTS e sono assolutamente ONLUS senza scopo di lucro.

In particolare l’Associazione Croce Rosa Ischia Soccorso è iscritta all’albo Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n.154 del 26.10.2000 nel settore di intervento di cui all’art.1, punto 4 (Servizi Socio Sanitari e assistenziali), Trasporto infermi e tuttora ne conserva i requisiti.