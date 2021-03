Di Vaia il rottamatore | La strada maestra di Luigi Boccanfuso

In una recente intervista ad una tv locale, Gigi Di Vaia che avversava Renzi quando tentava di rottamare D’Alema….ha sottolineato che “ l’operazione di aggancio di Gianluca Trani oltre ad essere azzeccata per il momento storico, scaturisce dalla necessità che un’amministrazione giovane sia artefice del proprio destino ed autonoma per uscire da vecchie logiche e vecchie mentalità”.

Evidentemente questo è un tema che strumentalmente ha usato ed usa qualcuno sopra di lui per galvanizzare la squadra e fare blocco, ma vorrei ricordare a Di Vaia un paio di significative ed inconfutabili circostanze che vanificano le sue parole e sviliscono la sua teoria.

Più precisamente gli ricordo che proprio lui, più di tutti gli altri, ha iniziato la “carriera” grazie alle vecchie logiche della politica, salvo poi a vestire i panni dell’ingrato verso alcuni amici che lo hanno sostenuto a vario titolo ed in varie circostanze.

Gli ricordo altresì che lui fa parte di una amministrazione che annovera Paolo Ferrandino che fa politica da 40 anni e Giovanni Sorrentino che fa politica da 50 anni.

Lo stesso sindaco è in sella da circa 30 anni, per cui risulta stonato e paranoico il suo tentativo ( peraltro reiterato) di teorizzare la necessità di rottamare i politici più grandi di lui.

Piuttosto è giusto il caso di ricordare a Di Vaia che per essere un bravo amministratore non basta essere giovane all’anagrafe , ma bisogna esserlo nelle dinamiche amministrative che incidono nel tessuto sociale.

E sotto questo aspetto lo stile amministrativo ed i metodi dell’amministrazione comunale capeggiata da Enzo Ferrandino sono i più retrivi possibili.

Non a caso di tale circostanza ne era convinto assertore lo stesso Di Vaia all’epoca in cui si agitava per riunire i consiglieri comunali al fine di sfiduciare il sindaco, qualora non avesse sostituito l’iniziale giunta tecnica , in ossequio al vecchio proverbio che recita “ ANCHE I SERPENTI ADDOMESTICATI HANNO IL VELENO” …