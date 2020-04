Di Scala, serve deroga a isolamento per cura orti familiari fuori comune

Una deroga al divieto di spostamento da un Comune per la cura del proprio orto o degli animali da cortile se necessari al sostentamento della famiglia. Lo chiede la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala che ha interessato della questione i parlamentari campani perché “impegnino il governo a considerare l’opportunità di concedere a chiunque possieda un orto o animali da cortile fuori dal proprio comune di residenza la possibilità di prendersene cura se di sostentamento alla propria famiglia.

“Soprattutto nelle grandi aree rurali, ma anche nella mia stessa Ischia – spiega Di Scala -, ci sono tantissime famiglie in queste condizioni”.

“Ho chiesto ai nostri parlamentari, ma l’appello è rivolto a tutte le forze politiche, di sollecitare il governo per l’approvazione di una norma che, con tutte le dovute cautele e prescrizioni, deroghi per questi casi particolari le restrizioni del Dpcm del 22 marzo scorso”. “Una norma di buon senso, anzi un atto dovuto che allevierebbe non pochi disagi nell’intero Paese a tantissime famiglie”