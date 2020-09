Di Scala: “I cinque stelle? Imparino gli avverbi. Giù le mani dai terremotati! ”

Ugo De Rosa | Onorevole, ha letto dell’emendamento dei cinque stelle rinvedicato anche da Pascale sul palco di Lacco Ameno come una panacea dei mali dei terremotati?

Il Movimento 5 Stelle, alla vigilia delle elezioni regionali, sta contrabbandando il codicillo aggiunto, in Commissione congiunta del Senato, al famoso articolo 25 della legge sul terremoto di Ischia rivendicandolo come un merito del movimento e un atto di giustizia per i terremotati di Ischia che, in questo modo, dovrebbero vedere aperta la strada ai finanziamenti per la ricostruzione. E’ una mossa scorretta, una menzogna grossolana, una manovra elettoralistica, una presa in giro gli ischitani e, soprattutto la dimostrazione che dalla Giannuzzi in poi, nei Cinque stelle, non conoscono neanche gli italiano. Altro che condizionali e geografica, qua siamo agli avverbi di tempo”

Si, ok, e Pascale?

«Giacomo è un amico, lo conosco da tempo ma credo che questa sua sovra esposizione verso esponenti politici, anche dei cinque stelle gli faccia più male che bene. Siccome lo conoscono, immagino che Pascale oggi voglia solo sparare qualche colpo contro De Siano. Anche lui, alla fine, sa bene che questo emendamento è scritto con i piedi. Ma sai cosa mi meraviglia…”

Prego

Se penso a Pascale e alla sua battaglia negli anni scorsi sull’argomento urbanistico, mi sembrano davvero fuori luogo le sue parole.

Sobrio, ovvero?

Tutti sappiamo che con l’articolo 25 per i nostri comuni terremotati è stato previsto che le domande di condono edilizio della legge 326/03 è stato previsto che devono essere esaminate e approvate con i criteri della legge 47/85, che non conteneva limiti di volumetria. Questa norma vide il solito Partito Democratico opporsi e contestò la decisione facendola apparire come un nuovo condono quando, invece, erano stati dettati solo nuovi criteri istruttori».

E questa è la legge. Ma i contributi?

«L’articolo 25 conteneva la limitazione che i contributi fossero erogabili ai soli casi di edifici che fossero legittimi in quanto edificati in conformità agli atti autorizzativi o avessero conseguito la sanatoria degli abusi. La legge prevede che non fossero erogabili i contributi a quegli edifici che presentassero incrementi di volume. In pratica il contributo è erogabile solo a quelle costruzioni legittime. In ogni caso, tali difformità avrebbero dovuto essere sanate con permesso di costruire in sanatoria onde consentire l’accesso al finanziamento, concedibile solo ad edifici legittimi o legittimati, ma non a costruzioni con volumi abusivi ed oggetto di domanda di sanatoria. Ma il problema fondamentale resta quello di sempre: le domande di condono devono essere esaminate ed approvate fino al rilascio del permesso e della autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

Troppo tecnica. Veniamo ai fatti che interessano ai cittadini di ischia.

Tecnico ma necessario. La cosa che mi rattrista di più è la proposta in Parlamento si presenta nel peggiore dei modi. L’emendamento approvato, per venire al punto della tua domanda, non prevede affatto che i finanziamenti siano erogabili a fabbricati abusivi oggetto di domanda di condono edilizio non ancora istruita ed approvata. La nuova norma espressamente recita che “il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione”. Il nuovo testo, infatti, non prevede affatto che sia possibile accedere a finanziamenti “in presenza di difformità edilizie non sanate che ostavano al passaggio a ripristino degli immobili danneggiati” come erroneamente dichiara la Senatrice Silvana Giannuzzi. Per tornare tecnici e non passare ignoranti come qualcuno, il testo legislativo prescrive che l’abuso debba essere stato condonato e sanato ed aggiunge l’avverbio di tempo “già”.”

Già, quindi?

“Facile, vale a dire che i danni dal sisma del 21.8.2017 debbano essersi verificati su edifici che a quella data fossero legittimi o fossero stati legittimati con il permesso in sanatoria e, di fatti, in questo modo si esclude la possibilità di accesso al finanziamento ai numerosi edifici condonati successivamente con il silenzio –assenso in materia paesistica”.

Una presa in giro?

«Questo lo dici tu, per me è un atto di irresponsabilità e di palese demagogia affermare che il finanziamento, nei limiti delle risorse esistenti, possa essere erogato per volumi abusivi non ancora sanati e condonati solo sulla base di una domanda di sanatoria che non è stata ancora istruita al fine di verificare la sussistenza o meno di vincoli assoluti di edificabilità. Mi sorprende, ma anche no, che la senatrice non conosca la differenza fra immobile condonato e sanato ed edificio oggetto della domanda di condono. Mi sorprende, ancora, che non si sia accorta di avere introdotto un’ulteriore e grave restrizione con l’avverbio temporale “già”. »

Quindi il problema è solo un avverbio?

Il problema è tutto l’emendamento. Trovo che sia una vera e propria ingiustizia grave condannare i luoghi terremotati con questa nuova assurda statuizione, ovvero che il contributo non si erogabile “per i casi di demolizione e ricostruzione”. E’ una assurdità manifesta; se un fabbricato è irrecuperabile, non è adeguabile alle norme antisismiche come prescrive la legge 64/74 è nell’interesse pubblico ordinarne la demolizione e la ricostruzione con la stessa volumetria. Il legislatore invece, lo vieta perché si pretenderebbe che le ricostruzioni avvengano a spese dei privati con spostamenti degli insediamenti in barba al principio della moderna urbanistica di non evitare ulteriore “consumo del suolo”».

Più che una soluzione sembra che sia stato trovato un modo per fare peggio…

«I terremotati di Ischia sappiano che sono stati traditi dalle forze di governo e dagli amministratori che già nel 2018 hanno consentito la legge 130. La zona calda del terremoto è piena di piccoli abusi che non si vogliono sanare vietando l’accesso ai finanziamenti. Fino ad oggi sono stati spesi milioni di euro per inutili puntellamenti che costituiscono la morte dei centri abitati del Maio, della Sentinella, della via Borbonica e della Rita di Casamicciola, condannando queste località allo spopolamento per colpa della incompetenza di chi governa, del pregiudizio per l’Isola e condannati a tanto dalla mancanza di strumenti urbanistici, dalla indifferenza al dramma umano dei terremotati.»